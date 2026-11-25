Kuzey Kore , Ukraynalı çocukların zorla getirildiği iddia edilen Wonsan kentindeki bir çocuk kampını yaptırım listesine alan İsviçre 'nin Pyongyang'daki diplomatik temsilciliğinin kapatılmasına karar verdi. Temsilciliğin başında bulunan Sylvain Astier'i "istenmeyen kişi" ilan eden Kuzey Kore yönetimi, ülkeyi terk etmesi için kendisine 48 saat süre verdi.



İSVİÇRE, PYONGYANG İLE DİYALOĞU SÜRDÜREN BİRKAÇ BATILI ÜLKEDEN BİRİYDİ



Pyongyang ile diyaloğu sürdüren birkaç Batılı ülkeden biri olan İsviçre ile ilgili yeni karar, İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis'in ilişkileri normalleştirmeyi görüştüğü Kuzey Kore ziyaretinden sadece haftalar sonra geldi.

Kuzey Kore dün, Ukrayna'nın Rus işgali altındaki bölgelerinden çocukların kaçırılarak nakledildiği iddia edilen kampı yaptırım listesine ekleyen İsviçre'yi kınamış ve Pyongyang'daki diplomatik ofisi kapatmayı değerlendireceğini açıklamıştı.



“RUSLARIN KAÇIRDIĞI UKRAYNALI ÇOCUKLAR BU KAMPTA RUSLAŞTIRILIYOR” İDDİASI



Kuzey Kore lideri Kim Jong-un gibi, kardeşi Kim Yo Jong'un da eğitim gördüğü İsviçre, Wonsan kentindeki Songdowon Uluslararası Çocuk Kampı'nı, Ruslar tarafından kaçırılan Ukraynalı çocukların Kuzey Kore'ye getirilmesine iştirak etmekle ve bu çocukların ideolojik yönden şartlandırılarak Ruslaştırılmasına katkıda bulunmakla suçlamıştı. İsviçre bu gerekçeyle 4 Kasım'da yaptırım kararı almıştı.

Ukrayna merkezli bir gazete de geçen yıl, iki Ukraynalı çocuğun Rus askerleri tarafından kaçırılarak Wonsan kentindeki Songdowon Uluslararası Çocuk Kampı'na gönderildiğini iddia etmişti.

İsviçre'nin çocuk kampına yönelik yaptırım kararı, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketini sunmasının ardından geldi.



ASTIER, DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NA ÇAĞRILDI, TEMSİLCİLİĞİ KAPATMASI İÇİN NOTA VERİLDİ



Devlete ait Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) haberine göre Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan Astier'e temsilciliği kapatması için nota verilirken, "Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, KDHC'deki İsviçre Diplomatik Ofisi başkanını istenmeyen kişi (persona non grata) ilan etmiş ve ülkeyi 48 saat içinde terk etmesini talep etmiştir." denildi. Açıklamada, "KDHC'nin egemenlik haklarını ve vatandaşlarının çıkarlarını ihlal eden hiçbir eylem tarafımızca asla hoş karşılanamaz." ifadeleri kullanıldı.