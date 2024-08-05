Kuzey Kore, yeni tip balistik füze fırlatıcılarını cephe birliklerine teslim etti

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 250 yeni tip balistik füze fırlatıcısının teslimini duyurmak üzere Pyongyang'da düzenlenen törene katıldı.



Törende konuşan Kim'in, yeni fırlatıcıların cephe birliklerine, Güney Kore'ye karşı "ezici askeri güç" kazandıracağını ve "taktik" nükleer silahların kullanımını daha pratik ve verimli hale getireceğini belirttiği aktarıldı.



Bu fırlatıcıların ülkenin mühimmat fabrikaları tarafından yeni üretildiği ve daha düşük verimli nükleer silahlar taşıyabilen sistemleri tanımlayan bir terim olan "taktik" balistik füzeleri ateşlemek için tasarlandığı kaydedildi.