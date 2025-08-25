Kuzey Kore'nin Batı hayranlığı: Taklitler ve gizlenen gerçekler

SAHTE BİR STARBUCKS BİLE VAR



AVM'nin içinde ise dünyaca ünlü kahve zinciri Starbucks'ın birebir kopyası olan “Mirai Reserve” isimli bir kafe bulunuyor.



Çinli öğrenci, burada üç kahveye yaklaşık 25 dolar ödediğini anlattı. IKEA ve Starbucks, Kuzey Kore’de faaliyetleri olmadığını duyurdu.



Uzmanlara göre lider Kim Jong-un, Batı etkisini reddetse de Pyongyang’daki elitlerin ilgisini çekmek için bu tüketim kültürünü teşvik ediyor.



ÇOK KONUŞULAN TATİL KÖYÜ



Ülkenin en iddialı projelerinden biri ise doğu kıyısındaki Wonsan Kalma tatil kompleksi.



Güney Kore medyası tarafından “Kuzey Kore’nin Waikiki’si” olarak anılan 2,5 kilometrelik sahil şeridi, yeni oteller, su parkı ve plaj aktiviteleriyle donatıldı.



Geçtiğimiz ay Rusya’dan gelen ilk turist kafilesi burada ağırlandı. 35 yaşındaki veteriner Daria Zubkova, bir haftalık tatil için bin 400 dolar ödediğini belirterek, “Her şey yepyeniydi, treninden otel odasına kadar. Adeta sizin için resmedilmiş bir tablo gibiydi” dedi.