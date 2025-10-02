Kim Yong kadınların göğüslerine taktı. Ajanlar, "burjuva silikon" avına çıktı.

Kuzey Kore güvenlik birimleri, kadınların “kapitalist göğüs implantı" yaptırmasına karşı sert bir kampanya başlattı.

Güney Kore merkezli Daily NK’nin haberine göre, Kim Jong Un’un rejimi gizli ajanlar ve mahalle devriyeleriyle yasa dışı estetik operasyonları yapan ve yaptıran kadınları tespit etmeye çalışıyor.

Yakalananlar, çalışma kamplarına gönderilme tehlikesiyle karşı karşıya.

SİLİKONLARI ÇİN'DEN KAÇAK GETİRMİŞLER



Eylül ortasında, Kuzey Hwanghae Eyaleti’nin Sariwon kentinde bir kültür merkezinde yapılan açık duruşmada, bir tıp fakültesi terk öğrencisi ile göğüs büyütme ameliyatı olan iki kadın yargılandı.

Doktorun, Çin’den kaçak yollarla getirilen silikonları evinde kullandığı ortaya çıktı. Mahkeme salonunda, ele geçirilen tıbbi aletler, silikonlar ve nakit paralar sergilendi.

Doktor başını öne eğerek kürsüde dururken, 20’li yaşlardaki iki kadın yüzlerini kaldıramadı. Kadınlar, “fiziksel görünümlerini geliştirmek” amacıyla ameliyatı tercih ettiklerini söyledi.



"BURJUVA GELENEKLERİYLE BOZULMUŞ"

Savcı, “Sosyalist düzende yaşayan kadınlar burjuva gelenekleriyle yozlaşmış ve çürümüş kapitalist eylemlerde bulunmuştur” diyerek ağır ceza istedi. Hakim ise üçlünün “anti-sosyalist bir eylemde” bulunduğunu belirterek sert bir şekilde cezalandırılacaklarını duyurdu.

KADINLARA FİZİKSEL KONTROL

Duruşmada, güvenlik güçlerinin ameliyat yaptırdığından şüphelenilen kadınları fiziksel olarak muayene ettiği ortaya çıktı.

Mahalle komitelerine, vücudu değişen kadınları tespit edip hastanelere göndermeleri talimatı verildi. Bu durum, özellikle Sariwon’daki genç kadınlar arasında büyük korkuya yol açtı.