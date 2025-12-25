Kuzey Kore'de devlet, tarım işçilerine ücretsiz ev dağıttı

Kuzey Kore’nin Kuzey Pyongan Eyaletinde tarım işçileri için inşa edilen yeni evler törenlerle teslim edildi.

Nyongbyon ilçesindeki Wonum ve Tongnam çiftlikleri ile Kujang ilçesindeki Sangi Endüstriyel Tarım Çiftliğinde yapılan konutlara taşınma süreci başlatıldı.

Kuzey Pyongan Eyaleti Halk Komitesi Başkanı Choe Yong Man, törende yaptığı konuşmada, kırsal kesimdeki yaşam standartlarını yükseltmeyi hedefleyen bu projelerin önemine vurgu yaptı. Konuşmaların ardından konut kullanım belgeleri yeni hak sahiplerine teslim edildi.

KUZEY KORE'DE KONUT SİSTEMİ

Kuzey Kore’de konut sistemi, özel mülkiyete dayalı modellerden farklı olarak tamamen devlet kontrolünde işliyor.

Konutların mülkiyeti devlete ait, vatandaşlara ise evler ücretsiz olarak satılmadan tahsis ediliyor. Bu tahsis, tapu ya da mülkiyet hakkı değil, yalnızca kullanım hakkı anlamına geliyor. Kişilere verilen “konut kullanım belgeleri”, evde oturma yetkisi sağlasa da konutun satılması, kiralanması veya miras bırakılması mümkün olmuyor.