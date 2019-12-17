Kuzey Kore'de eski lider için anma töreni

Kuzey Kore'nin başkent Pyongyang'da törenin adresi Kuzey Kore'nin kurucu lideri Kim Il-sung ve oğlu Kim Jong-il’in heykellerinin bulunduğu Mansu tepesindeki büyük anıt oldu.



Törene hükümet ve ordudan üst düzey yetkililer katıldı. Kuzey Kore halkı eski liderlerinin ölüm yıldönümü nedeniyle anıt önünde eğilerek, çiçekler bıraktı.



Kumsusan Güneş Sarayı'nda da anma töreni düzenlendi. Saray önünde toplanan kalabalık eski liderleri için sloganlar attı, saygı duruşunda bulundu.



17 Aralık 2011’de kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Kim Jong-il'in ardından yerine oğlu Kim Jong-un görevi devraldı.