Kuzey Kore'de gelecekteki lider belli oldu mu?

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un 13 yaşındaki kızı Kim Ju Ae'nin halef olarak seçildiğine dair "güvenilir istihbarat" elde edildiğini açıkladı. Güney Kore'de milletvekillerine sunulan brifingde, 13 yaşındaki Kim Ju Ae'nin son dönemlerde bir tank sürerken çekilen görüntülerinin, gelecekteki lider üzerindeki şüpheleri gidermek amacıyla paylaşıldığı ifade edildi.

Kuzey Kore devlet medyası KCNA tarafından yayınlanan Kim Ju Ae'nin tank kullanırken, poligonda tüfekle ateş ederken ve tabanca kullanırken görüldüğü fotoğraflar, halef seçiminin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Güney Koreli Milletvekili Park Sun-won, bu sahnelerin Kim Jong Un'un 2010'ların başında babasının yerine geçmeye hazırlandığı dönemdeki askeri görünümlerine çok benzediğini ifade etti.