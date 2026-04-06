Kuzey Kore'de gelecekteki lider belli oldu mu?
06.04.2026 13:15
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ve kızı Kim Ju Ae
Güney Kore istihbaratı komşusunun gelecekteki liderinin kim olabileceğine dair brifing verdi. Oklar tek bir ismi gösterdi.
Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un 13 yaşındaki kızı Kim Ju Ae'nin halef olarak seçildiğine dair "güvenilir istihbarat" elde edildiğini açıkladı. Güney Kore'de milletvekillerine sunulan brifingde, 13 yaşındaki Kim Ju Ae'nin son dönemlerde bir tank sürerken çekilen görüntülerinin, gelecekteki lider üzerindeki şüpheleri gidermek amacıyla paylaşıldığı ifade edildi.
Kuzey Kore devlet medyası KCNA tarafından yayınlanan Kim Ju Ae'nin tank kullanırken, poligonda tüfekle ateş ederken ve tabanca kullanırken görüldüğü fotoğraflar, halef seçiminin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Güney Koreli Milletvekili Park Sun-won, bu sahnelerin Kim Jong Un'un 2010'ların başında babasının yerine geçmeye hazırlandığı dönemdeki askeri görünümlerine çok benzediğini ifade etti.
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un tank üzerinde otururken kızı Kim Ju Ae'nin sürücü koltuğunda olduğu görüntüler servis edildi
Güney Koreli istihbarat yetkilileri, Kim Ju Ae'nin savunma odaklı etkinliklerde artan görünürlüğünün, onun şimdiden yönetimdeki en etkili ikinci kişi olarak muamele gördüğüne işaret ettiğini öne sürüyor.
Bazı uzmanlar Kim Ju Ae'nin artan görüntülerin kesin bir haleflik sinyali olarak yorumlanmaması gerektiğini söylerken bu görüntülerin halefliğinin kesinleştiğini kanıtlamak için henüz yeterli olmadığı da öne sürüldü.