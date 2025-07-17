Kuzey Kore'de gizemli inşaat: "Füzeler denizden taşınacak"

Yeni uydu görüntüleri, Kuzey Kore 'nin önemli bir roket üssünnün bulunduğu deniz kenarında yeni bir iskele inşa edildiğini ortaya koydu. Sohae Uydu Fırlatma İstasyonu, Kuzey Kore'nin casus uydu fırlatmalarına ve diğer roket testlerine ev sahipliği yapmasıyla biliniyor. İnşa edilen iskelenin “öncekilere kıyasla daha büyük roket parçalarının raylı sistem yerine deniz yoluyla taşınmasına olanak sağladığı” belirtiliyor. Daha büyük parçalar, tesisin daha uzun menzilli roketleri barındırabilmesini sağlayabilir.

UYDU TEKNOLOJİSİ FÜZE KALKANI MI?

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, 2022 yılında tesisi yerinde incelemiş ve devlet medyasına göre, askeri casus uydular da dahil olmak üzere çeşitli roketlerin fırlatılabilmesi için modernizasyon ve genişletme talimatı vermişti.



Tesis, şimdiye kadar bir uyduyu yörüngeye yerleştirmek ve roket motorları ile uzay fırlatma araçları gibi çeşitli füze bileşenlerini test etmek için kullanıldı.

Güney Koreli ve Amerikalı yetkililer, bu teknolojilerin kıtalararası balistik füzelerde (ICBM) kullanılanlarla benzer olduğunu belirtiyor.

RIHTIM VE GEMİLER HAZIR



Yeni bir görüntü, iskelede yeni inşa edilmiş bir rıhtım ve operasyonel durumda olabileceğine işaret eden gemileri gösteriyor. Bu durum, Sohae’nin lojistik kapasitesini artırabileceğine dair bir işaret olarak değerlendiriliyor.



Şirket ayrıca iskelenin ilk raporların ardından yaklaşık 28 ayda tamamlandığını kaydetti.



Tesis genelinde yol ve demiryolu altyapısının genişletilmesine yönelik çalışmalar da sürüyor.

KUZEY'İN UZAY KEŞİF PROJESİ



Pyongyang’ın Sohae tesisinden Mayıs 2024’te yaptığı son casus uydu fırlatma girişimi başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Ancak Kim Jong Un, bu uzay keşif projesinden asla vazgeçmeyeceğini ve bunu düşman tehditlerine karşı ulusal öz savunma açısından kritik gördüğünü söylemişti.



Kuzey Kore, ilk casus uydusunu Kasım 2023’te başarıyla yörüngeye yerleştirmişti.

RUSYA'DA ASKERİ YARDIM



Güney Koreli yetkililere göre, artan askeri iş birliği kapsamında Kuzey Kore’nin, Ukrayna’daki savaşa asker göndermesi karşılığında Rusya’dan uydu programı için yardım aldığı düşünülüyor.



Kuzey Kore ise nükleer silahlar dahil tüm askeri faaliyetlerinin egemen bir hak olduğunu ve yalnızca öz savunma amacı taşıdığını savunuyor.