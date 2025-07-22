Kuzey Kore’den 5 bin tonluk yeni destroyer planı

Kuzey Kore, bu sene yapımını tamamladığı iki benzer savaş gemisinin ardından donanmanın kullanımına sunulmak üzere 5 bin tonluk yeni bir destroyer inşa edeceğini açıkladı. Ülke, ilk 5 bin tonluk destroyer’i “Choe Hyon”u nisan ayında kullanıma almıştı.



Güney Kore’den yapılan açıklamada ise geminin “olasılıkla Ukrayna’daki savaşta Rusya’ya yardım etmek için binlerce asker gönderme karşılığında” Rusya’nın yardımıyla inşa edilebileceği ileri sürüldü.



Kuzey Kore lideri Kim Jong-un mayıs ayında da “Kang Kon” isimli destroyer’in denize indirildiği törene katılmış, tören sırasında devasa gemi karaya oturmuştu. Bir kısmı suyun içinde, bir kısmı karada bir şekilde kalan gemi, bundan günler sonra tamir edilerek suya indirilmişti.



10 EKİM’DE TAMAMLANMASI PLANLANIYOR



Kuzey Kore’nin resmi haber ajansı, ülkenin bu sene 10 Ekim tarihine kadar yeni bir destroyer inşa edeceğini aktardı. Bu tarih, aynı zamanda Kore İşçi Partisi’nin kuruluş yıldönümü. İnşa edilecek yeni geminin “3 numaralı Choe Hyon sınıfı destroyer” olacağı belirtildi, destroyer “kendi tipindeki güçlü bir savaş gemisi” olarak tarif edildi.



Nampho tersane müdürü ise işçilere çağrı yaparak partinin “güçlü bir ordu inşa etme” planını hayata geçirmek ve “denizdeki dokunulmaz egemenlik ve ulusal çıkarları katı bir şekilde savunmak” için inşaatı zamanında bitirmelerini istedi.

