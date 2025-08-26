Kuzey Kore’den ABD-Güney Kore tatbikatına sert tepki: Ağır bedel öderler
Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore’nin ortak askeri tatbikatlarını sert sözlerle eleştirdi. Pyongyang yönetimi, tatbikatların Washington’un Kore Yarımadası’nı “işgal etme niyetini” ortaya koyduğunu savundu.
Kuzey Kore Halk Ordusu Genelkurmay Başkan Birinci Yardımcısı Kim Yong Bok, devlet ajansı KCNA’ya yaptığı açıklamada, “Eğer bu askeri provayı sürdürürlerse, kesinlikle hoş olmayan bir durumla karşılaşacaklar ve ağır bir bedel ödeyecekler” dedi.
Açıklamada, tatbikatların bölgedeki düşman ülkelere yönelik olduğu öne sürüldü. Ancak Kuzey Koreli general, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen zirveye değinmedi.
