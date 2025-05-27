Kuzey Kore’den ABD’ye “Altın Kubbe” tepkisi: Bu bir nükleer savaş senaryosu

ABD’deki Başkan Donald Trump yönetiminin İsrail’deki “Demir Kubbe” hava savunma sistemine benzer bir şekilde oluşturmak istediği “Altın Kubbe”ye Çin’in ardından bir tepki de Kuzey Kore’den geldi.



Kuzey Kore devlet basınına yansıyan haberlere göre, Dışişleri Bakanlığı’nın Amerika Çalışmaları Enstitüsü, ABD’nin Altın Kubbe füze savunma sistemi projesini “çok tehlikeli ve tehdit edici” bulduklarını belirtti. Altın Kubbe planının Trump’ın “Önce Amerika” anlayışının tipik bir ürünü olduğunu belirten kurum, söz konusu planın “kendini beğenmişliğin, kibrin, keyfi ve keyfi uygulamaların zirvesi olduğunu ve uzayda nükleer savaş senaryosu” niteliği taşıdığını ifade etti.



ÇİN DE “SALDIRGAN BİR KARAKTERİ VAR” DEMİŞTİ



Çin de geçen hafta yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın "Altın Kubbe" adlı füze savunma sistemi projesinin uzayda silahlanma yarışını tetikleyerek barışçıl kullanım ilkesine aykırı bir yönelime sebep olacağı uyarısında bulunmuştu.



Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında sorulan soruya verdiği yanıtta, projenin saldırgan bir karakterinin olduğunu ve Dış Uzay Sözleşmesi'nin barışçı kullanım ilkesiyle çeliştiğini vurgulamıştı.



Projenin uzayı savaş alanına dönüştürme ve uzayda silahlanma yarışını başlatma riskini artırdığını, ayrıca uluslararası güvenlik ve silah kontrolü sistemlerini zayıflatacağını belirten Mao, "Bu, ABD'nin kendi güvenliğini her şeyin üstünde tuttuğu bir başka 'Önce Amerika' projesinden ibarettir. Herkes için tam güvenlik ilkesini ihlal etmenin yanı sıra, küresel stratejik dengeyi ve istikrarı da tehdit edecektir” demişti.



Mao, Çin'in projeden kaygı duyduğunu vurgulayarak ABD tarafına küresel füze savunma sistemleri geliştirme ve konuşlandırmaya son verme, büyük ülkeler arasında stratejik güveni güçlendirme ve küresel stratejik istikrarı koruma çağrısında bulunmuştu.



PROJE İÇİN İLK ETAPTA 25 MİLYAR DOLAR AYRILACAK



ABD Başkanı Trump, uzun süredir bahsettiği "Altın Kubbe" savunma sistemiyle ilgili resmi duyuruyu 20 Mayıs’ta yapmıştı.



Projenin, uzay tabanlı sensörler ve önleyiciler de dahil olmak üzere yeni nesil teknolojileri kara, deniz ve uzayda konuşlandıracak son teknoloji ürünü bir sistem olacağını ifade eden Trump, proje için ilk etapta 25 milyar dolarlık bir bütçe ayıracaklarını, sonraki mali yıllarda da planlanan diğer harcamaları yapacaklarını kaydetmişti.

