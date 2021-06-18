Kuzey Kore'den ABD'ye mesaj

Kuzey Kore resmi haber ajansına göre Kim, iktidardaki Kore İşçi Partisinin kongresinde konuştu.



Washington yönetimi ile atılacak adımları netleştirdiğini ifade eden Kuzey Kore lideri, ülkesinin ABD ile “hem diyaloğa hem çatışmaya” hazırlıklı olmasını istedi.



13 Haziran’daki G7 Zirvesi’nde liderler, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması gerektiğini vurgulamıştı. Kuzey Kore’nin nükleer programını terk etmesi gerektiğini vurgulayan liderler, Kim’e diyalog çağrısında bulunmuştu.