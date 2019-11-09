Kuzey Kore'den ABD'ye nükleer silahsızlanma uyarısı

Açıklama Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı Kuzey Amerika Merkezi Direktörü Cho Chol-su'dan geldi.



Moskova’da katıldığı bir konferansta konuşan Cho, “ABD'den yıl sonuna kadar bir yanıt bekliyoruz” dedi.



Kuzey koreli diplomat herhangi bir adım atmamasının ABD açısından da büyük bir hata olacağını söyledi.



Bir başka Kuzey Koreli diplomat Kwon Jong Gun da nükleer görüşmelerin ortadan kalkma noktasına geldiğini, ABD'nin Güney Kore’yle askeri tatbikat yapmasının da bunu tamamen sonlandırmak anlamına geleceğini belirtti.



Şubat ayında ABD Başkan Donald Trump ve Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un’un yaptığı görüşmelerden bu yana iki ülke arasındaki nükleer görüşmelerde önemli bir ilerleme sağlanmıyor.