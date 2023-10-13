Kuzey Kore'den ABD'ye provokasyon suçlaması

Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), ABD'nin Kore Yarımadası'ndaki faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.



ABD tarafından Güney Kore'ye yollanan "USS Ronald Reagan" adlı uçak gemisinin "açık bir askeri provokasyon" olduğu kaydedilen açıklamada, bunun Kore Yarımadası'nda "geri dönülemez felaketlere" yol açabileceği belirtildi.



Açıklamada, ABD ve Güney Kore'nin, Kuzey'in nükleer faaliyetlerine karşı birlikte hareket etmek için kurduğu Nükleer Danışma Grubu'nun (NCG) Kuzey Kore'ye tehdit olduğu da bildirildi.



Kuzey Kore ve Rusya arasında demir yolu trafiğinde artış: Silah transferi endişesi Haberi Görüntüle Kuzey Kore'nin kamuoyuna açık nükleer silah kullanımına ilişkin doktrinine işaret edilen açıklamada, "Pyongyang'ın kendisine karşı nükleer saldırı düzenleneceğine kanaat getirmesi halinde doktrin kapsamında gerekli prosedürlerin uygulanmasına izin verileceğine" dikkat çekildi.



ABD'nin 6 ay aranın ardından ilk kez bölgeye gönderdiği, "USS Ronald Reagan" adlı uçak gemisi, Güney Kore'ye dün ulaşmıştı. Gemi, 16 Ekim'e kadar Güney Kore'de kalacak.