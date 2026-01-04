Kuzey Kore’den ABD’ye sert tepki. "Kabadayıca ve vahşi"

Kuzey Kore (Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti) Dışişleri Sözcüsü, bugünkü basın toplantısında Venezuela’da yaşananlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Krizin “ABD'nin zorbalığıyla” ortaya çıktığını vurgulayan bakanlık sözcüsü, ABD'nin operasyonunun bölgedeki istikrarsızlığı daha fazla artırdığını söyleyerek, “dikkatle değerlendirdiklerini” açıkladı.

“EGEMENLİĞİN EN AĞIR BİÇİMDE İHLALİ”

“Bu olay, uluslararası toplumun uzun yıllar boyunca defalarca tanık olduğu ABD’nin kabadayıca ve vahşi karakterini bir kez daha açık biçimde gözler önüne seren yeni bir örnektir” ifadelerini kullanan sözcü, ABD'nin Karakas'ı bombalaması ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşi Cilia Flores'in kaçırılmasını “egemenliğin en ağır biçimde ihlali" olarak nitelendirildi.



Bakanlık sözcüsü ayrıca, ABD operasyonunun “Birleşmiş Milletler Şartı ile uluslararası hukukun açık ve pervasız bir ihlali olduğunu” söyledi ve uluslararası topluma çağrıda bulundu:

“Uluslararası toplum, bölgesel ve uluslararası ilişkiler düzeninin istikrarını tehdit eden bu Venezuela krizinin vahametini idrak etmeli ve ABD’nin alışkanlık haline gelmiş egemenlik ihlallerine karşı hak ettiği düzeyde itiraz ve kınama sesini yükseltmelidir.”

SALDIRIDAN SAATLER SONRA FÜZE DENEMESİ

Pyongyang yönetiminin, ABD'nin Venezuela saldırısından saatler sonra Doğu Denizi'nde balistik füze denemesi yapması da ABD'ye yönelik “Biz Venezuela değiliz” mesajı olarak yorumlanmıştı.