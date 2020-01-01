Kuzey Kore'den ABD'ye sert uyarı

Kim Jong-un, nükleer görüşmelerin ABD'nin mafyavari talepleri yüzünden sona erdiğini söyledi.

Nükleer silah geliştirmeye devam edeceklerini belirten Kim, "Dünya, yakın bir tarihte yeni stratejik bir silaha tanıklık edecek" ifadelerini kullandı.

Kim Jong-un nükleer çalışmaların ABD'nin tutumuna göre değişeceğinin altını çizdi.



ABD ve Kuzey Kore arasındaki nükleer silahlanmanın önlenmesine yönelik müzakereler şubat ayında başlamıştı.

Ekimde kesilen görüşmelerin ardından Kuzey Kore, ABD'ye yıl sonuna kadar süre tanımış, ABD'nin yaptırımlar konusunda ısrarcı olması halinde yeni bir yol arayışına gireceğini açıklamıştı.

