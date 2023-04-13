Kuzey Kore'den bir füze denemesi daha

Kuzey Kore bir kez daha balistik füze denemesi yaptı. Japonya'da halka yapılan tahliye çağrısı bir süre sonra geri çekildi.

Kuzey Kore'den bir füze denemesi daha

Japon hükümeti 'nin balistik denemesi yaptığını duyurdu, "J-Alert" erken uyarı sistemi, halka tahliye çağrısı yaptı.

Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'nin, yerel saatle 08.00 sularında balistik füze fırlattığını açıkladı.

Japonya Sahil Güvenliği, balistik füzenin, ülkenin kuzeyindeki Hokkaido bölgesi içine düşebileceği mesajı yayımladı.

"J-Alert" erken uyarı sistemi, bölgedeki halka bina içlerine ya da yer altı sığınaklarına tahliye çağrısı yaptı.

Bakanlık, balistik füzenin Hokkaido açıklarına düştüğünü duyurdu. Bölgedeki tahliye çağrısı geri çekildi.

Bölge genelinde hızlı tren seferleri kısa süreliğine durduruldu.

Genelkurmay Başkanlığı, denemenin, Kuzey Kore'nin doğu kıyılarından yapıldığını teyit etti.

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