Kuzey Kore'nin yeni bir füze denemesi yaptığı açıklaması Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapıldı.
Açıklamada, Kuzey Kore'nin birden fazla "tanımlanamayan" füze ateşlediği belirtildi.
Füzelerin Kuzey Kore'nin doğusundaki Güney Hamgyong bölgesinden ateşlendiği açıklandı.
Yetkililerin, ek füze atışları düzenlenmesi durumuna karşı bölgeyi izlemeye devam edeceği duyuruldu.
Kuzey Kore geçtiğimiz hafta Wonsan bölgesinden Japon Denizi'ne iki kısa menzilli balistik füze atışı gerçekleştirmişti.
Kuzey Kore'den bir hafta içinde ikinci füze denemesi
NTV HaberDünya
Güney Kore geçtiğimiz hafta füze denemesi yapan Kuzey Kore'nin yeniden füze ateşlediğini duyurdu.
Kuzey Kore'nin yeni bir füze denemesi yaptığı açıklaması Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapıldı.