Kuzey Kore’den bir ilk. 10 bin tonluk dev savaş gemisi geliyor

Kuzey Kore devlet medyası, ülkenin 10 bin tonluk yeni bir destroyer inşa etmeyi planladığını duyurdu. Açıklama, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in pazartesi ve salı günü gerçekleştireceği Pyongyang ziyareti öncesinde geldi.

İşçi Partisi gazetesi Rodong Sinmun’un haberine göre lider Kim Jong Un, perşembe günü gerçekleştirilen bir deniz kuvvetleri testini denetledi ve donanmaya yeni savaş gemilerinin hızla konuşlandırılması talimatını verdi.

Kim’in, Kang Kon adlı destroyer ile Choe Hyon isimli 5 bin tonluk savaş gemisinin mümkün olan en kısa sürede göreve alınmasını istediği belirtildi.

“İLK KEZ 10 BİN TONLUK DESTROYERDEN SÖZ EDİLİYOR”

Uzmanlara göre bu, Kuzey Kore ’nin ilk kez 10 bin tonluk bir destroyer inşa etme planından kamuoyu önünde bahsetmesi anlamına geliyor.

Analistler, Pyongyang yönetiminin Şi Cinping’in ziyareti öncesinde askeri kapasitesini sergilemeye çalışıyor olabileceğini değerlendiriyor.

Kim Jong Un’un açıklamalarında, nükleer savaşı caydırmak için deniz kuvvetlerinin güçlendirilmesi gerektiğini savunduğu, kara, hava ve deniz kuvvetlerinde kapsamlı askeri kapasite artışı çağrısı yaptığı aktarıldı.

Şİ'NİN YEDİ YIL SONRA İLK ZİYARETİ OLACAK

Şi Cinping’in gerçekleştireceği ziyaret, Çin liderinin yaklaşık yedi yıl sonra Kuzey Kore’ye yapacağı ilk ziyaret olacak.

Pekin yönetiminin, resmi anlaşmalı tek müttefiki olan Pyongyang ile ilişkileri yeniden güçlendirmeyi amaçladığı değerlendiriliyor.

Ziyaret duyurulmadan önce Kim Jong Un, perşembe günü yeni faaliyete geçen nükleer materyal üretim tesisini ziyaret etmiş ve ülkenin nükleer cephaneliğinin “katlanarak” büyütülmesi çağrısı yapmıştı.

DAHA ÖNCE DEV SAVAŞ GEMİSİ KAZA YAPMIŞTI

Devlet medyasında yayımlanan fotoğraflarda Kim Jong Un’un gemi incelemeleri sırasında, genç yaşta olduğu düşünülen kızı Ju Ae ile birlikte görüntülendiği görüldü.

Kuzey Kore, Mayıs 2025’te 5 bin tonluk bir destroyerin Chongjin Limanı’ndaki denize indirme töreni sırasında kısmen alabora olduğunu açıklamıştı.

Törene bizzat katılan Kim Jong Un, olayı “tolere edilemeyecek bir suç eylemi” olarak nitelendirmişti.

Daha sonra Rajin Limanı’nda onarılan savaş gemisi için bir ay sonra ikinci tören düzenlenmiş ve gemiye Kang Kon adı verilmişti.