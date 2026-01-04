Kuzey Kore'den "Biz Venezuela değiliz" sinyali

Kuzey Kore, başkenti Pyongyang'dan Doğu Denizi'ne balistik füzeler fırlattı. Güney Kore ve Japonya orduları füze denemelerini doğruladı.

Füze denemelerinin zamanlaması ise iki yönden dikkat çekti. ABD'nin Venezuela'da düzenlediği operasyon ile Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'u kaçırmasının hemen ardından füze hamlesi yapan Kuzey Kore en son Kasım 2025'te balistik füze fırlatmıştı. Ayrıca Kuzey Kore'nin bu hamlesi, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-Myung'un Çin'e yapacağı resmi ziyaretin günüyle de çakışıyor. Güney Kore Devlet Başkanı Myung Çin ziyareti hakkında “Kore yarımadasında barışın konuşulabileceğini” söylemişti.

Kuzey Kore'nin Doğu Denizi'ne en az 2 füze fırlattığı belirtilirken, füzelerin yaklaşık 900 km mesafe katettiği belirtildi. Güney Kore ve Japonya bu olaya tepki gösterdi.