Kuzey Kore'den "Biz Venezuela değiliz" sinyali
04.01.2026 08:45
Reuters
ABD'nin Venezuela operasyonunun ardından Kuzey Kore'den füze denemesi geldi. Güney Kore ve Japonya olayı kınadı.
Kuzey Kore, başkenti Pyongyang'dan Doğu Denizi'ne balistik füzeler fırlattı. Güney Kore ve Japonya orduları füze denemelerini doğruladı.
Füze denemelerinin zamanlaması ise iki yönden dikkat çekti. ABD'nin Venezuela'da düzenlediği operasyon ile Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'u kaçırmasının hemen ardından füze hamlesi yapan Kuzey Kore en son Kasım 2025'te balistik füze fırlatmıştı. Ayrıca Kuzey Kore'nin bu hamlesi, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-Myung'un Çin'e yapacağı resmi ziyaretin günüyle de çakışıyor. Güney Kore Devlet Başkanı Myung Çin ziyareti hakkında “Kore yarımadasında barışın konuşulabileceğini” söylemişti.
Kuzey Kore'nin Doğu Denizi'ne en az 2 füze fırlattığı belirtilirken, füzelerin yaklaşık 900 km mesafe katettiği belirtildi. Güney Kore ve Japonya bu olaya tepki gösterdi.
Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un Eylül 2025'te bir füze denemesini izliyor
Güney Kore yetkilileri acil güvenlik toplantısı yaparken Kuzey Kore'yi “BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal edecek provokatif eylemlerden kaçınmaları” konusunda uyardı.
Japonya Savunma Bakanı Shinjiro Koizumi de füze denemelerinin barışı tehdit ettiğini ve komşu devletlerin, bölgenin ve uluslararası toplumun barışının tehdit edildiğini söyledi ve Japon hükümetinin olayı kınadığını ifade etti.