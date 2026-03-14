Kuzey Kore’den füze yağmuru. 10’dan fazla balistik füze fırlatıldı

Güney Kore ordusu, Kuzey Kore ’nin denize doğru 10’dan fazla balistik füze fırlattığını açıkladı.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, füzelerin başkent Pyongyang yakınlarından ateşlendiği ve ülkenin doğu kıyısı açıklarındaki denize doğru yöneldiği belirtildi.

Japonya sahil güvenliği de denize düşmüş olabilecek bir balistik füze tespit edildiğini duyurdu. Japon kamu yayıncısı NHK’nin askeri kaynaklara dayandırdığı habere göre füzenin Japonya’nın münhasır ekonomik bölgesinin dışında denize düştüğü değerlendiriliyor.

TATBİKATLAR SÜRERKEN TEHLİKELİ HAMLE

Füze denemeleri, ABD ve Güney Kore’nin bu hafta başlattığı büyük çaplı ortak askeri tatbikatların sürdüğü bir dönemde gerçekleşti.

İki ülke, tatbikatların tamamen savunma amaçlı olduğunu ve Kuzey Kore’den gelebilecek askeri tehditlere karşı hazırlık seviyesini test etmeyi hedeflediğini belirtiyor.

Cumartesi günü yüzlerce ABD ve Güney Kore askeri, tanklar ve zırhlı muharebe araçlarının da kullanıldığı nehir geçiş tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikat, iki ülkenin birleşik kuvvetler komutanı tarafından denetlendi.

ABD’nin Güney Kore’de yaklaşık 28 bin 500 askeri ve savaş uçağı birlikleri bulunuyor.

PYONGYANG'DAN SERT TEPKİ

Kuzey Kore, bu tür ortak tatbikatları sık sık “ülkeye yönelik saldırının provası” olarak nitelendiriyor ve sert şekilde tepki gösteriyor.

Pyongyang yönetimi, nükleer silah taşıyabilecek kapasitede füze sistemleri geliştirme amacıyla yirmi yılı aşkın süredir balistik ve seyir füzesi denemeleri gerçekleştiriyor.

Bu program nedeniyle Kuzey Kore, 2006 yılından bu yana Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin çok sayıda yaptırımına maruz kalıyor. Ancak Pyongyang yönetimi yaptırımlara rağmen programını sürdürmeye devam ediyor.