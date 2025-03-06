Kuzey Kore'den gizemli karar: Batı'ya kapılarını bir kez daha kapattı

Kuzey Kore, geçtiğimiz haftalarda beş yıl aradan sonra ülkeye ilk kez Batılı turistlerin girmesine izin verdi. Kim Jong Un hükümeti, sadece birkaç hafta sonra turistlerin ülkeye girişini yasakladı.



Ülke, 2020 yılında Covid-19 salgınının başlangıcında kendini izole etti ve 2023'ün ortalarında kısıtlamaları azaltmaya başladı.



2024 yılında Rus ziyaretçilere açılan Rason kentine, geçen ay Avrupalı turistlerin de girişine izin verildi.

İKİNCİ BİR DUYURUYA KADAR ASKIYA ALINDI



İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin haberine göre, bu ziyaretin ardından birkaç tur şirketi, ülkeye yapılacak seyahatlerin ikinci bir duyuruya kadar iptal edildiğini duyurdu. Pyongyang, ani durdurma kararının nedenini açıklamadı.



Kuzey Kore turları konusunda uzmanlaşmış Çin merkezli KTG Tours, "Koreli ortaklarımızdan Rason'un herkese kapalı olduğuna dair haber aldık. Sizi bilgilendireceğiz" dedi



Askıya alma kararını duyuran diğer acenteler arasında Young Pioneer Tours ve Koryo Tours da yer aldı.

BATILI TURİSTLERİN ÜLKEYE GİRİŞİ



20 Şubat'ta ilk Batılı turistler, Kuzey tarafından yeni mali politikaları denemek üzere özel ekonomik bölge ilan edilen Rason şehrine gelmeye başladı.



Tur şirketleri BBC'ye yaptığı açıklamada, ziyaretçilerin hareketlerinin pandemi öncesi seyahatlere göre daha da kısıtlandığını, sokaklarda dolaşma ve yerel halkla konuşma fırsatlarının daha az olduğunu söyledi. Eyalette telefon ve internet erişimi de yoktu.

NEDEN RASON ŞEHRİ SEÇİLDİ?



Tur liderlerinden biri, Rason'un seçilmesinin nedeninin, bölgenin nispeten kapalı ve kontrolü kolay olması olduğunu ileri sürdü.



Pandemiden önce 2019 yılında Kuzey Kore'yi yaklaşık 350 bin yabancı turist ziyaret etti ve bunların yüzde 90'ı Çinliydi.