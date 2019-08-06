Yonhap ajansının Kore resmi haber ajansı KCNA'ya dayandırdığı haberine göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Güney Kore ile ABD'nin ortak tatbikatların, taraflar arasındaki barış görüşmelerine aykırı olduğu belirtildi.



"ABD ve Güney Koreli yetkililer ortak askeri tatbikatı haklı çıkarmak için her türlü numarayı çevirseler de bu tatbikatın saldırgan yapısı ne örtbas edilebilir ne de herhangi bir şekilde gizlenebilir." ifadesine yer verilen açıklamada, uyarılara kulak asılmadığı takdirde Pyongyang yönetiminin iki ülkeye "ağır bedel" ödeteceği tehdidinde bulunuldu.



Açıklamada, "Bizim (Kuzey Kore) meselelerin diyalog yoluyla çözümü konusundaki düşüncemiz değişmedi ancak düşmanca askeri hareketler devam ettiği sürece diyalog süreci daha da kestirilemez olacak" ifadesi kullanıldı.



Öte yandan ABD ile Güney Kore ortaklığında başlayan tatbikat sürecine ilişkin konuşan Güney Kore Birleştirme Bakanlığı yetkilisi, Pyongyang yönetiminin nükleer silahsızlanma görüşmeleri öncesi pazarlık için elini güçlendirmeye çalıştığını söyledi.



Kuzey Kore'nin son zamanlardaki kısa menzilli füze denemelerinin de bu bağlamda değerlendirilmesi gerektiğini belirten yetkili, "Hem Kuzey Kore hem Güney Kore hem de ABD durumu kontrol altında tutmaya çalışıyor" diye konuştu.



GÜNEY KORE VE ABD'DEN ORTAK ASKERİ TATBİKAT



ABD ve Güney Kore arasında dün "19-2 Dong Maeng" ismi verilen ortak tatbikatın başladığı belirtilmişti. Müttefiklerin Kore Yarımadası'nda oluşabilecek beklenmedik durumlarla başa çıkma kabiliyetlerini geliştirme amacını taşıyan tatbikatın, 20 Ağustos'a kadar sürmesinin beklendiği ifade edilmişti.



Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, 16 Temmuz'da yaptığı açıklamada, "19-2 Dong Maeng" tatbikatının yapılması halinde Pyongyang'ın, Washington ile çalışma düzeyindeki müzakerelere yeniden başlama konusunda varılan anlaşmayı tekrar gözden geçireceğini ifade etmişti.



Kuzey Kore biri bugün olmak üzere son 2 haftada 4 kısa menzilli füze denemesi yaptı.

