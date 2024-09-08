Kuzey Kore'den Güney Kore'ye "çöp balonu" yağmuru

Kuzey Kore, art arda beşinci gün Güney Kore sınırına çöp yüklü balonlar göndermeye devam ediyor.
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı (JCS) Pazar günü yaptığı açıklamada, Kuzey'in akşam saat 7 sularında yeni bir balon fırlatmaya başladığını söyledi.
"POLİSE BİLDİRİN" ÇAĞRISI
JCS, vatandaşlarının düşen nesnelere karşı dikkatli olmaları ve balonlara dokunmamaları konusunda uyarırken, balon gördüklerinde yakındaki bir askeri birliğe veya polis karakoluna bildirmeye çağırdı.
1 GÜNDE 200 BALON GÖNDERDİ
JCS'ye göre Kuzey Kore, Cumartesi akşamından bu yana Güney Kore'ye doğru yaklaşık 200 balon uçurdu ve bunların 50'si Seul ve kuzey Gyeonggi Eyaletine indi.
Mayıs ayının sonlarından bu yana Kuzey Kore, Güney Kore'deki sığınmacı gruplarının Pyongyang karşıtı broşür kampanyalarına yanıt olarak çöp balonları gönderiyor.
- Etiketler :
- Haberler -
- Kuzey Kore
- Dünya
- Güney Kore
- Çöp