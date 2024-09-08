Kuzey Kore'den Güney Kore'ye "çöp balonu" yağmuru

Kuzey Kore, üst üste beşinci gün Güney Kore'ye çöp dolu balonlar gönderdi. Kuzey Kore tarafından 1 günde gönderilen 200 balonun 50'sinin Seul ve Gyeonggi'ye düştüğü kaydedildi. Güney Kore, halkını balonlara dokunmamaları konusunda uyardı.

Kuzey Kore'den Güney Kore'ye "çöp balonu" yağmuru

, art arda beşinci gün sınırına yüklü balonlar göndermeye devam ediyor.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı (JCS) Pazar günü yaptığı açıklamada, Kuzey'in akşam saat 7 sularında yeni bir balon fırlatmaya başladığını söyledi.

"POLİSE BİLDİRİN" ÇAĞRISI

JCS, vatandaşlarının düşen nesnelere karşı dikkatli olmaları ve balonlara dokunmamaları konusunda uyarırken, balon gördüklerinde yakındaki bir askeri birliğe veya polis karakoluna bildirmeye çağırdı.

Kuzey Kore'den Güney Kore'ye "çöp balonu" yağmuru - 1

1 GÜNDE 200 BALON GÖNDERDİ

JCS'ye göre , Cumartesi akşamından bu yana 'ye doğru yaklaşık 200 balon uçurdu ve bunların 50'si Seul ve kuzey Gyeonggi Eyaletine indi.

Mayıs ayının sonlarından bu yana Kuzey Kore, Güney Kore'deki sığınmacı gruplarının Pyongyang karşıtı broşür kampanyalarına yanıt olarak balonları gönderiyor.

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