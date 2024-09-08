Kuzey Kore'den Güney Kore'ye "çöp balonu" yağmuru

JCS, vatandaşlarının düşen nesnelere karşı dikkatli olmaları ve balonlara dokunmamaları konusunda uyarırken, balon gördüklerinde yakındaki bir askeri birliğe veya polis karakoluna bildirmeye çağırdı.

1 GÜNDE 200 BALON GÖNDERDİ



JCS'ye göre Kuzey Kore, Cumartesi akşamından bu yana Güney Kore'ye doğru yaklaşık 200 balon uçurdu ve bunların 50'si Seul ve kuzey Gyeonggi Eyaletine indi.



Mayıs ayının sonlarından bu yana Kuzey Kore, Güney Kore'deki sığınmacı gruplarının Pyongyang karşıtı broşür kampanyalarına yanıt olarak çöp balonları gönderiyor.