Kuzey Kore'den Güney'e karşı geri adım

Güney Kore'deki aktivistlerin Kuzey Kore'ye havadan attığı yönetim karşıtı broşürler nedeniyle iki ülke ilişkileri oldukça gergin. Kuzey Kore'den tansiyonu düşürecek bir açıklama geldi. Güney Kore'ye karşı askeri eylem planlarının askıya alındığı açıklandı.

Anadolu Ajansı 24.06.2020 - 15:14

Kuzey Kore'den Güney'e karşı geri adım

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, İşçi Partisi Merkezi Askeri Komisyonu toplantısına başkanlık etti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un toplantıda Güney Kore'ye karşı askeri eylem planlarını askıya almaya karar verdiği açıklandı.

Kuzey Kore liderinin kız kardeşi Kim Yo Jong, ordunun Güney Kore'ye karşı "gerekli adımları atması ve planlaması" için görevlendirildiğini söylemişti.

Kuzey Kore geçen hafta sınır yakınlarında iki ülkenin müzakereler için kullandığı irtibat bürosunu havaya uçurmuştu.

Kuzey Kore, ülkeye Güney Koreli aktivistler tarafından havadan atılan yönetim karşıtı broşürlerin, iki ülkenin askeri çatışmanın önlenmesi amacıyla imzaladığı anlaşmayı ihlal ettiğini savunmuştu.

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