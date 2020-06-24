Kuzey Kore'den Güney'e karşı geri adım

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, İşçi Partisi Merkezi Askeri Komisyonu toplantısına başkanlık etti.



Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un toplantıda Güney Kore'ye karşı askeri eylem planlarını askıya almaya karar verdiği açıklandı.



Kuzey Kore liderinin kız kardeşi Kim Yo Jong, ordunun Güney Kore'ye karşı "gerekli adımları atması ve planlaması" için görevlendirildiğini söylemişti.



Kuzey Kore geçen hafta sınır yakınlarında iki ülkenin müzakereler için kullandığı irtibat bürosunu havaya uçurmuştu.



Kuzey Kore, ülkeye Güney Koreli aktivistler tarafından havadan atılan yönetim karşıtı broşürlerin, iki ülkenin askeri çatışmanın önlenmesi amacıyla imzaladığı anlaşmayı ihlal ettiğini savunmuştu.