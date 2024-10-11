Kuzey Kore'den Güney'e suçlama: "Başkentimize İHA yolladılar"

Güney Kore ile Kuzey Kore arasındaki askeri gerilim tırmanmaya devam ediyor. İki ülke sınırından geçtiğimiz aylarda gönderilen çöp ve broşürlerle dolu balonlar dünya gündemini meşgul etmişti.

Kuzey Kore devlet medyası KCNA'nın haberine göre Güney Kore bu kez Kuzey'in başkenti Pyongyang'a insansız hava araçları yolladı.



Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, başkent Pyongyang'a İHA gönderilmesi siyasi ve askeri provokasyon olarak nitelendirildi.

"ORDU FAALİYETE HAZIR"



Güney Kore'nin insansız hava aracı girişinin bir misilleme gerektirdiğini vurgulayan Kuzey Kore, ordunun mevcut tüm saldırı önlemlerinin her an faaliyete hazır olduğunu söyledi.



Dışişleri açıklamasına göre Kuzey Kore, Güney'in provokasyonlarını derhal durdurması için bir karşılık vermeye hazırlanıyor.



GÜNEY KORE ORDUSUNDAN AÇIKLAMA

Güney Kore ordusu, yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin başkent Pyongyang üzerinde Güney Kore'ye ait insansız hava araçlarının uçtuğu iddiasının doğru olup olmadığını teyit edemediğini söyledi.



Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada ayrıca Kuzey'den Güney'e çöp balonları göndermeyi durdurması istendi.

