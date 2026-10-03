Kuzey Kore'den Güney'in özür talebine balistik füzeli yanıt
03.10.2026 11:56
Kuzey Kore, sınırdaki mayın patlaması nedeniyle özür talep eden Güney Kore'nin çağrılarının ardından Japon Denizi'ne doğru balistik füze fırlattı.
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore 'nin bu sabah erken saatlerde Wonsan bölgesinden Japon Denizi'ne (Doğu Denizi) doğru bir balistik füze fırlattığını açıkladı. Füzenin 700 kilometreden fazla mesafe katettiği duyuruldu.
Seul yönetimi, ABD ve Japonya ile füze hareketliliğine dair yakın bilgi paylaşımı yürüterek güçlü bir savunma pozisyonunu koruduklarını bildirdi.
Füze denemesi, Seul'ün Koreler Arası Silahsızlandırılmış Bölge'de (DMZ) üç Güney Kore askerinin yaralanmasına yol açan mayın patlaması nedeniyle Pyongyang'dan resmi özür talep etmesinin hemen ardından gerçekleşti.
Güney Kore makamları ve ABD öncülüğündeki Birleşmiş Milletler Komutanlığı, 1953 ateşkesinden bu yana iki Kore'yi ayıran DMZ hattında geçen ay meydana gelen patlamanın sınırın güneyine yerleştirilen Kuzey Kore mayınlarından kaynaklandığını tespit etti.
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un 2024 yılında Güney Kore'yi "birincil düşman" ilan etmesinin ardından ordu, sınırı tamamen kapatmak amacıyla bölgeye mayın döşeyip tanksavar bariyerleri inşa ediyordu.
Güney Kore Savunma Bakanı Kang Shin-chul, üç askerin yaralanmasına yol açan mayınların Pyongyang'ın sınırı tahkim etme çalışmalarının bir parçası olarak döşendiğinin değerlendirildiğini açıkladı.
Savunma Bakanı ayrıca salı günü yaptığı açıklamada olaya karşılık vermek üzere "ellerinde gerekli bir dizi önlem bulunduğunu ve bunları aşamalı olarak uygulayacaklarını" söylemişti.
Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung
SEUL'ÜN DİYALOG ÇAĞRILARI KARŞILIK BULMADI
Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, ordunun resmi özür talebine rağmen perşembe günü Pyongyang'a yeniden diyalog masasına dönme çağrısı yaptı.
Güney Kore Birleşme Bakanı Chung Dong-young da dün sınırdaki sorunları görüşmek üzere müzakere teklifinde yer aldı.
Kuzey Kore liderinin kız kardeşi Kim Yo Jong ise dün yaptığı açıklamada patlamanın sorumluluğunu bir kez daha reddetti ve Seul yönetimini "alçak" olarak niteledi.
Lee'nin çağrısını "herkesin izlemesi gereken bir vodvilin doruk noktası", Güney Kore ordusunun özür talebini ise "son derece gülünç" sözleriyle niteleyen Kim, Birleşme Bakanı'nın müzakere teklifini "gerçek dışı bir hayal ve tek taraflı bir jargon" diyerek geri çevirdi.
Kim ayrıca Pyongyang'ın mayın hadisesi üzerinden Seul'ün atabileceği her türlü adıma "hazır olduğu" uyarısını yaptı. Balistik füze denemesi bu açıklamaların ertesinde gerçekleşti.
AFP ajansına demeç veren Seul'deki Kuzey Kore Çalışmaları Üniversitesi'nin eski rektörü Yang Moo-jin, füze atışının diplomatik adımlara yönelik bir güç gösterisi olduğunu savunarak "Seul gerilimi düşürme çağrısı yaptı, ancak Pyongyang tırmandırarak yanıt verdi. Verilen mesaj, Kuzey'in iyi niyete karşı çatışmayı seçtiğidir" değerlendirmesinde bulundu.
Yaşanan son gerilim, ABD Başkanı Donald Trump'ın Pyongyang ile doğrudan temas çabalarının Washington'ın müttefiki Seul'ün olası nükleer müzakerelerde devre dışı bırakılabileceği kaygılarını körüklediği bir dönemde cereyan ediyor.
Güney Kore'deki ana muhalefetteki Halkın Gücü Partisi ise Devlet Başkanı Lee'yi hedef aldı.
Muhalefet, Lee'nin Kuzey Kore'ye yönelik eleştirilerde sessiz kalırken, Kuzey Koreli savaş esirlerinin transferini kamuoyuna duyuran Ukrayna'ya karşı sert tutum takındığını savundu.
Partiden yapılan açıklamada, "Askerlerimiz yaralandı; özür almak bir yana, Kuzey Kore tarafından alay konusu edildik. Kuzey Kore'ye seçici biçimde göz yummanın ülkemizin onuruna ya da halkımızın güvenliğine nasıl hizmet ettiğini anlamıyoruz" ifadeleri yer aldı.