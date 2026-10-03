Kuzey Kore'den Güney'in özür talebine balistik füzeli yanıt

SEUL'ÜN DİYALOG ÇAĞRILARI KARŞILIK BULMADI

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, ordunun resmi özür talebine rağmen perşembe günü Pyongyang'a yeniden diyalog masasına dönme çağrısı yaptı.

Güney Kore Birleşme Bakanı Chung Dong-young da dün sınırdaki sorunları görüşmek üzere müzakere teklifinde yer aldı.

Kuzey Kore liderinin kız kardeşi Kim Yo Jong ise dün yaptığı açıklamada patlamanın sorumluluğunu bir kez daha reddetti ve Seul yönetimini "alçak" olarak niteledi.

Lee'nin çağrısını "herkesin izlemesi gereken bir vodvilin doruk noktası", Güney Kore ordusunun özür talebini ise "son derece gülünç" sözleriyle niteleyen Kim, Birleşme Bakanı'nın müzakere teklifini "gerçek dışı bir hayal ve tek taraflı bir jargon" diyerek geri çevirdi.

Kim ayrıca Pyongyang'ın mayın hadisesi üzerinden Seul'ün atabileceği her türlü adıma "hazır olduğu" uyarısını yaptı. Balistik füze denemesi bu açıklamaların ertesinde gerçekleşti.

AFP ajansına demeç veren Seul'deki Kuzey Kore Çalışmaları Üniversitesi'nin eski rektörü Yang Moo-jin, füze atışının diplomatik adımlara yönelik bir güç gösterisi olduğunu savunarak "Seul gerilimi düşürme çağrısı yaptı, ancak Pyongyang tırmandırarak yanıt verdi. Verilen mesaj, Kuzey'in iyi niyete karşı çatışmayı seçtiğidir" değerlendirmesinde bulundu.

Yaşanan son gerilim, ABD Başkanı Donald Trump'ın Pyongyang ile doğrudan temas çabalarının Washington'ın müttefiki Seul'ün olası nükleer müzakerelerde devre dışı bırakılabileceği kaygılarını körüklediği bir dönemde cereyan ediyor.

Güney Kore'deki ana muhalefetteki Halkın Gücü Partisi ise Devlet Başkanı Lee'yi hedef aldı.

Muhalefet, Lee'nin Kuzey Kore'ye yönelik eleştirilerde sessiz kalırken, Kuzey Koreli savaş esirlerinin transferini kamuoyuna duyuran Ukrayna'ya karşı sert tutum takındığını savundu.

Partiden yapılan açıklamada, "Askerlerimiz yaralandı; özür almak bir yana, Kuzey Kore tarafından alay konusu edildik. Kuzey Kore'ye seçici biçimde göz yummanın ülkemizin onuruna ya da halkımızın güvenliğine nasıl hizmet ettiğini anlamıyoruz" ifadeleri yer aldı.