Kuzey Kore'den hipersonik balistik füze testi | Kim: Amacımız stratejik caydırıcılık

Kuzey Kore, dün gerçekleştirdiği füze denemesini doğruladı. Kuzey Kore yönetiminden yapılan açıklamada, stratejik caydırıcılığın sürdürülebilirliğini ve etkinliğini artırmayı amaçlayan Milli Savunma Kalkınma Planı kapsamında geliştirilen yeni orta menzilli hipersonik balistik füzenin başarılı bir şekilde test edildiği bildirildi. Ülke lideri Kim Jong-Un’un denemeyi canlı yayın üzerinden takip ettiği belirtilirken, fırlatılan füzenin ses hızının 12 katına ulaşarak yaklaşık bin 500 kilometre uçtuğu aktarıldı.



KİM: AMACIMIZ STRATEJİK CAYDIRICILIĞI SAĞLAMAK



Silah testinin başarısından duyduğu memnuniyeti dile getiren Kim, “Bu füze denemesi, düşman güçlerin güvenlik tehditlerine yanıt olarak hipersonik balistik füzeler gibi güçlü silah teknolojilerini sürekli olarak geliştirdiğimizi şüpheye yer bırakmayacak şekilde kanıtlıyor” ifadelerini kullandı.

“Dünyada böyle bir silah sistemine sahip olan çok az ülke vardır” diyen Kim, “Yeni bir hipersonik füze geliştirmemizin temel amacı, ülkenin nükleer savaş caydırıcılığını güçlendirmeye devam etmek ve stratejik caydırıcılık sağlamaktır” şeklinde konuştu.