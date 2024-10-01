Kuzey Kore’den İsrail'e tepki: “Savaş suçu ve ahlaksızlık”

“İsrail’in vahşeti ve utanmazlığı uluslararası toplumda büyük bir nefret ve kızgınlık uyandırmaktadır” denilen açıklamada, “İsrail'in askeri saldırı ve terör eylemleri gerçekleştirmesi ve çok sayıda sivili öldürmesi acımasız bir savaş suçu ve ahlaksızlıktır.” ifadeleri kullanıldı.

İsmi açıklanmayan bir Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, “ İsrail ’in meşru müdafaa hakkı ve güvenlikten bahsederek katliam, terörizm ve suikastlara başvurduğu” kaydedildi.

"İSRAİL VE ABD, ARAP HALKLARININ ORTAK DÜŞMANIDIR"



İsrail’in Filistin’in ardından Lübnan dahil Arap halklarının bağımsızlığına kastettiği hatırlatılan açıklamada, “İsrail ve onu yönlendiren ABD, bölgesel barış ve istikrarın kanser benzeri oluşumları ve Arap halklarının ortak düşmanıdır.” denildi.



Ortadoğu'da kalıcı barış için Filistin halkının bağımsız bir devlet kurma hakkının garanti altına alınması ve İsrail'in Arap ülkelerine yönelik düşmanca eylemlerine son vermesi gerektiği vurgulandı.



Masum sivillere yönelik geniş çaplı katliamını tüm Ortadoğu'ya yayan İsrail ve onu himaye eden ABD'nin örgütsel terör eylemleri şiddetle kınandı.

Açıklamada, "Egemenlik, varoluş hakkı ve toprak bütünlüğünü savunma mücadelesinde her zaman Arap halkı ile dayanışma içinde olduğumuzu ifade ediyoruz.” ifadelerine yer verildi.

