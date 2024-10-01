Kuzey Kore’den İsrail'e tepki: “Savaş suçu ve ahlaksızlık”

İsrail’in Lübnan’a saldırarak çok sayıda sivili öldürmesini kınayan Kuzey Kore, Tel Aviv'in eylemini “Acımasız bir savaş suçu ve ahlaksızlık” olarak niteledi. Açıklamada, İsrail’in meşru müdafaa hakkı ve güvenlikten bahsederek katliam, terörizm ve suikastlara başvurduğu kaydedildi. Kuzey Kore hükümeti, masum sivillere yönelik geniş çaplı katliamını tüm Ortadoğu'ya yayan İsrail ve onu himaye eden ABD'nin örgütsel terör eylemlerini şiddetle kınadı.

Kuzey Kore’den İsrail'e tepki: “Savaş suçu ve ahlaksızlık”

’in Filistin’in ardından ’a saldırmasına bir tepki de ’den geldi.

İsmi açıklanmayan bir Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, “’in meşru müdafaa hakkı ve güvenlikten bahsederek katliam, terörizm ve suikastlara başvurduğu” kaydedildi.

“İsrail’in vahşeti ve utanmazlığı uluslararası toplumda büyük bir nefret ve kızgınlık uyandırmaktadır” denilen açıklamada, “İsrail'in askeri saldırı ve terör eylemleri gerçekleştirmesi ve çok sayıda sivili öldürmesi acımasız bir savaş suçu ve ahlaksızlıktır.” ifadeleri kullanıldı.

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"İSRAİL VE ABD, ARAP HALKLARININ ORTAK DÜŞMANIDIR"

’in Filistin’in ardından dahil Arap halklarının bağımsızlığına kastettiği hatırlatılan açıklamada, “ ve onu yönlendiren ABD, bölgesel barış ve istikrarın kanser benzeri oluşumları ve Arap halklarının ortak düşmanıdır.” denildi.

Ortadoğu'da kalıcı barış için Filistin halkının bağımsız bir devlet kurma hakkının garanti altına alınması ve İsrail'in Arap ülkelerine yönelik düşmanca eylemlerine son vermesi gerektiği vurgulandı.

Masum sivillere yönelik geniş çaplı katliamını tüm Ortadoğu'ya yayan İsrail ve onu himaye eden ABD'nin örgütsel terör eylemleri şiddetle kınandı.

Açıklamada, "Egemenlik, varoluş hakkı ve toprak bütünlüğünü savunma mücadelesinde her zaman Arap halkı ile dayanışma içinde olduğumuzu ifade ediyoruz.” ifadelerine yer verildi.

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İSRAİL'İN LÜBNAN SALDIRILARI

Filistin’in ardından ’a saldırarak bir dizi hava saldırısı gerçekleştiren ordusu son olarak Hizbullah hedeflerine karşı "Güney Lübnan'da hedefli ve sınırları belirlenmiş bir kara operasyonu" başlattığını açıklamıştı.

’in saldırılarında birçok sivilin hayatını kaybetmesi uluslararası kamuoyunun tepkisine neden olmuştu.

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