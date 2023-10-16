Kuzey Kore'den Japonya'ya Tomahawk tepkisi: Küstah bir karar

Japonya Savunma Bakanı Kihara Minoru, ABD'li mevkidaşı Austin ile görüşmesinden sonra, 5 Ekim'de ABD imalatı Tomahawk seyir füzelerini planlandığından bir yıl önce teslim alacaklarını açıklamıştı.



Japon Bakan, tedarikin erkene çekilmesinin, ülkesinin savunma kapasitesinin daha erken ve büyük ölçüde güçlendirilmesine katkı sağlayacağını bildirmişti.



Kihara, yaklaşık 1600 kilometre menzilli 400 Tomahawk füzesinin, 2026 mali yılında Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri (MSDF) gemilerine konuşlandırılacağını kaydetmişti.



Satın alma planı doğrultusunda Japonya hükümetinin, 2023 mali yılı bütçesinden 211,3 milyar yen (1,4 milyar dolar) tahsis ettiği biliniyor.