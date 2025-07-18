Kuzey Kore'den kaçıp K-pop grubu kurdular

Yeni bir K-pop erkek grubu, cuma günü dünya çapında çıkışını yaptı. Grubun iki üyesi Kuzey Kore 'den kaçan sığınmacılardan oluşuyor ve ilk albümlerinde dünyanın en baskıcı rejimlerinden birinden kaçmanın sonuçlarını anlatan bir şarkı yer alıyor. "Universe" (Evren) olarak telaffuz edilen 1VERSE adlı grup, 20’li yaşlarında Kuzey Kore, Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri’nden gelen beş erkekten oluşuyor. Grup üyeleri ilk isimleriyle tanınıyor: Hyuk, Seok, Aito, Nathan ve Kenny. Grup, gece yarısı yayımlanan canlı bir performansla üç parçadan oluşan ilk albümleri "The 1st Verse"i tanıttı. Çıkış şarkısı “Shattered”ın video klibi de cuma günü içerisinde paylaşılacak. Şarknın klibinde, grup üyeleri makyajlı ve dikkat çekici saç modelleriyle dans ediyor.

2013'TE KUZEY KORE'DEN KAÇTI



Grubun üyelerinden Yu Hyuk, Kuzey Kore’nin kuzeydoğusundaki Kyongsong ilçesinden geliyor ve 2013’ten bu yana Güney Kore’de yaşıyor. Dünyaya yeteneğini sergileyebilme özgürlüğünün yanı sıra, günde üç öğün yemek yiyebilmenin kıymetini de bildiğini söylüyor.



Hyuk, Kuzey Kore’de dokuz yaşında çalışmaya başladığını ve bazen bozulmuş pirinç gibi şeyleri ya da daha kötüsünü yemek zorunda kaldığını anlatıyor. Açlık nedeniyle hırsızlık yaptığını ve yakalandığında kanlar içinde kalana kadar dövüldüğünü belirtiyor.



COVID-19 pandemisinden bu yana Kuzey Kore, sınırlarını kapatmasının ardından halk üzerindeki denetimini artırdı. Birleşmiş Milletler’in geçtiğimiz ay Reuters’a yaptığı açıklamaya göre, ülkede infazlar ve zorla çalıştırma gibi insan hakları ihlalleri devam ediyor.



ŞARKISINDA KUZEY KORE'DEKİ HAYATINI ANLATTI



Hyuk, çocukken Kuzey Kore'den Çin'e, oradan da başka ülkelere bir insan kaçakçısı aracılığıyla kaçtı. Bu kaçış, annesinin Güney Kore'de ayarladığı bir planla mümkün oldu.



“Shattered” şarkısı, babasının Kuzey Kore’deki ölümünü öğrendiği anda hissettiklerini yansıtıyor.



Grubun diğer Kuzey Koreli üyesi Kim Seok da 25 yaşında ve Çin sınırına yakın bir kasabada yaşıyordu. Seok, 20 yaşındayken babası ve büyükannesiyle birlikte ülkesinden kaçtı.



Son raporlar, Kuzey Kore’nin Güney Kore kültürünün tüketimine yönelik baskısını artırdığını gösteriyor. K-pop izleyen gençler, ağır çalışma kamplarına mahkum ediliyor. Ayrıca Güney Kore tarzı konuşmaların da bastırılmaya çalışılması bu baskılardan bazıları.