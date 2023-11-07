Kuzey Kore'den kaçmaya çalışan 5 kişi mayına bastı

Kuzey Kore'den kaçmaya çalışan 5 kişinin ülkenin Çin sınırındaki mayınlara bastığı belirtildi.

Kuzey Kore'den kaçmaya çalışan 5 kişi mayına bastı
Foto: AFP

Merkezi Güney Kore'nin başkenti Seul'de bulunan Daily NK sitesinin 'deki kaynaklara dayandırdığı haberde, ekim ayında 5 kişinin, ülkenin Kuzey Hamgyong ilinin Musan bölgesi yakınlarındaki sınırından 'e kaçmaya çalıştığı ifade edildi.

Kaçmaya çalışanların, sınıra yakın alanda mayınlara bastığı belirtilen haberde, söz konusu kişilerin akıbetiyle ilgili bilgi verilmedi.

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Kaynaklar, eylül ayında da 3 kişinin bölgeden kaçmaya çalışırken bastıkları mayınların patlaması sonucu yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Haberde, Kuzey Korelilerin, ülkelerinde "kötüleşen ekonomik şartlar nedeniyle Çin'e para kazanmak amacıyla" kaçmaya çalışmış olabilecekleri belirtildi.

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