Kuzey Kore'den kısa menzilli balistik füze denemesi

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, füzelerin yerel saatle sabah 07.30’da Kuzey Hwanghae eyaletindeki Sariwon bölgesinden fırlatıldığını ve yaklaşık 400 kilometre mesafe yol aldığını bildirdi. Füzeler, Kore Yarımadası'nın doğu kıyısındaki sulara düştü. Olayın ardından Güney Kore, ABD ve Japonya ortak analiz çalışmaları başlattı ve teyakkuz seviyesini artırdı.



Japonya Savunma Bakanlığı, füzelerin Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesine düşmediğini belirtti. Japonya Savunma Bakanı Gen Nakatani, Kuzey Kore'nin bu eylemlerini kınayarak, ABD ve Güney Kore ile işbirliği içinde olduklarını ve gerekli önlemleri aldıklarını söyledi.



ABD Hint-Pasifik Komutanlığı da füze denemelerini kınayarak Kuzey Kore'yi istikrarsızlaştırıcı eylemlerden kaçınmaya çağırdı. Açıklamada, ABD'nin Güney Kore ve Japonya'yı savunma taahhüdünün sarsılmaz şekilde devam ettiği vurgulandı.



Güney Kore İstihbarat Servisi (NIS), Kuzey Kore'nin ABD seçimleri öncesinde daha fazla füze veya nükleer deneme yapabileceğine dair uyarıda bulunmuştu. Pyongyang'ın son hamlesi, ABD ve müttefiklerine yönelik bir gözdağı olarak değerlendirildi.