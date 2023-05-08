Kuzey Kore'den mahkumlara sıkı takip: Şüpheli hareketlere yönelik vur emri

Hükümete karşı "yıpratıcı ve isyankar" tavırlara sahip mahkumların tespit edilerek acil veya savaş durumlarında "tasfiye" edilecekler listesine alındığını belirten kaynak, "Dolayısıyla yetkililer, bu karmaşık politik şartlarda mahkumların aile ziyaretlerinin yapılmasına izin verilemeyeceği kanısına vardı." dedi.

ŞÜPHELİ HAREKETLERE "VUR EMRİ"



Kaynak, günlük tarım işleri için sahaya gönderilen mahkum sayılarında da azaltmaya gidildiğini, geri kalan mahkumların ise hücrelerinde sosyalist sistemi öğrenmek için eğitime tabi tutulduğunu söyledi.



Tarlalarda çalıştırılan mahkumlardan şüpheli hareketlerde bulunanlara yönelik "vur emri" de verildiğini aktaran kaynak, aileler tarafından mahkumlara gönderilen paketlerin kabulüne ise kontrol edilmek şartıyla şimdilik izin verildiğini sözlerine ekledi.