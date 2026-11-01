Kuzey Kore'den misket bombalı savaş başlığı denemesi

Nükleer silah ve balistik füze programı nedeniyle uluslararası toplumun eleştirilerine hedef olan Kuzey Kore 'den dikkat çeken bir savunma hamlesi daha geldi.

Pyongyang yönetiminden yapılan açıklamada, taktik balistik füzelere entegre edilmek üzere geliştirilen "Standart Tip 2" isimli misket bombalı savaş başlığının dün test edildiği bildirildi.

Kore İşçi Partisi (WPK) Merkez Askeri Komisyonu Üyesi Orgeneral Kim Jong Sik'in denetiminde test edilen savaş başlığının 120 bin ila 130 bin metrekarelik alanı "küle çevirebilme" potansiyeline sahip olduğu aktarıldı. Açıklamada, yapılan denemenin silah sisteminin imha kapasitesini doğruladığı vurgulandı.

“TÜM ASKERİ BİRLİKLERİN KULLANIMINA SUNULACAK”



İsmi açıklanmayan Kuzey Kore Füze İdaresi Genel Direktörünün, "Misket bombalı savaş başlıklarını özel ve standart amaçlara göre 4 kategoriye ayırıyoruz. Bunların, operasyonel amaçlarına ve hedeflerine uygun şekilde ayrılarak yıl sonuna kadar tüm birliklerin kullanımına sunulmasını sağlayacağız." dediği aktarıldı.