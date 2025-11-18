Kuzey Kore'den "nükleer domino" tehdidi

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, geçen hafta ABD ile uzun süredir beklenen güvenlik ve ticaret anlaşmasının tamamlandığını açıkladı ve nükleer tahrikli denizaltı geliştirme sürecinin ilerletileceğini duyurdu.

Pyongyang, anlaşmaya ilişkin ilk tepkisinde denizaltı programının “tehlikeli bir çatışma girişimi” olduğunu belirtti. Devlet haber ajansı KCNA’da yayımlanan yorumda, anlaşmanın Kore Yarımadası’nın ötesinde Asya-Pasifik bölgesinin askeri güvenliğini istikrarsızlaştırdığı ve “küresel ölçekte nükleer kontrolün imkansız hale gelmesine yol açtığı” savunuldu.

Kuzey Kore, Güney’in nükleer denizaltılara sahip olmasının bölgede kaçınılmaz olarak bir “nükleer domino etkisi” yaratacağını ve sıcak bir silahlanma yarışını tetikleyeceğini öne sürdü. Pyongyang ayrıca iki ülkenin “çatışmacı niyetleri” nedeniyle “daha meşru ve gerçekçi karşı tedbirler” alacağını ifade etti.

Kuzey Kore devlet medyası, ekim ayında, yeni bir kıtalararası balistik füzenin tam bir denemesinin yakında yapılabileceğine işaret eden dokuzuncu ve son balistik motor testinin tamamlandığını duyurmuştu.

YEDİ YIL SONRA İLK KEZ ASKERİ GÖRÜŞME TEKLİFİ

Söz konusu sert açıklama, Seul’ün sınır çatışmalarını önlemek için Pyongyang’a yedi yıl sonra ilk kez askerî görüşme teklif etmesinden bir gün sonra geldi.

Başkan Lee ayrıca Kuzey ile ön koşulsuz daha geniş çaplı görüşmeler yapmaya hazır olduğunu açıklamıştı. Bu yaklaşım, selefinin sertlik yanlısı siyasetinden keskin bir dönüş anlamına geliyor.

Güney Kore Cumhurbaşkanlığı Ofisi, KCNA’nın iddialarına yanıt vererek ülkenin “Kuzey Kore’ye karşı hiçbir düşmanca niyeti olmadığını” vurguladı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kang Yu-jung, ABD ile yapılan anlaşmanın “ulusal güvenliği korumayı ve ittifakı sağlamlaştırmayı” amaçladığını söyledi.