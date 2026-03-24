Kuzey Kore’den nükleer rest. Füzeler yağmaya devam edecek
24.03.2026 11:03
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ülkesinin nükleer silahlardan asla vazgeçmeyeceğini açıkladı. Güney Kore’nin “baş düşman” ilan edileceğini duyuran Kim, ABD’yi de “devlet terörü” uygulamakla suçladı.
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ülkesinin nükleer silah programını sürdürmekte kararlı olduğunu belirterek, bu statünün “geri döndürülemez” olduğunu söyledi.
Devlet medyasına göre Kim yaptığı konuşmada, “Nükleer silahlara sahip bir devlet olarak statümüzü geri dönülemez şekilde sağlamlaştırmaya devam edeceğiz.” dedi.
Kim ayrıca, anayasanın kendilerine yüklediği görev doğrultusunda “öz savunmaya yönelik nükleer caydırıcılığı daha da geliştireceklerini” vurguladı.
GÜNEY KORE'YE SERT MESAJ
Kim Jong Un, Güney Kore’yi “baş düşman” ilan edeceklerini belirterek, Seul yönetimiyle ilişkilerde sert bir dönemin sinyalini verdi.
“Güney Kore’yi en düşman devlet olarak tanımlayacağız ve onu tamamen reddederek buna göre hareket edeceğiz.” diyen Kim, Kuzey Kore’ye yönelik herhangi bir eylemin “en ufak bir tereddüt olmadan karşılıksız bırakılmayacağını” ifade etti.
Bu açıklamalar, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung’un diyalog çağrılarına rağmen Pyongyang’ın bu girişimleri yanıtsız bırakmasının ardından geldi.
ABD'YE “DEVLET TERÖRÜ” SUÇLAMASI
Kim, konuşmasında ABD’yi de hedef alarak, Washington yönetiminin İran’a yönelik saldırılarını “devlet terörü” olarak nitelendirdi.
ABD ve İsrail, İran’a yönelik saldırıların Tahran’ın nükleer silah geliştirmesini engellemeyi amaçladığını savunurken, Kuzey Kore yönetimi bu adımları küresel güvenliği tehdit eden bir politika olarak değerlendiriyor.
Kim, “ABD ve müttefikleri bölgemizin çevresine sürekli nükleer stratejik varlıklar konuşlandırarak güvenliğin temellerini sarsıyor.” dedi.
NÜKLEER KAPASİTE HIZLA GELİŞİYOR
Uzmanlara göre, ağır yaptırımlara ve diplomatik izolasyona rağmen Kuzey Kore’nin onlarca nükleer savaş başlığına sahip olduğu ve daha fazlasını üretme kapasitesi bulunduğu tahmin ediliyor.
Pyongyang yönetimi son yıllarda, kısa sürede fırlatılabilen katı yakıtlı kıtalararası balistik füzeler dahil olmak üzere gelişmiş taşıma sistemlerini de tanıttı. Ülke bugüne kadar altı nükleer deneme gerçekleştirdi.
PYONGYANG GİDEREK SERTLEŞİYOR
Kore Ulusal Birleşme Enstitüsü’nden analist Hong Min, Kim’in açıklamalarının ABD’nin son dönemde İran ve Venezuela’ya yönelik hamlelerinden duyulan “derin endişeyi” yansıttığını söyledi.
Hong, bu gelişmelerin Pyongyang yönetiminin nükleer kapasitesini daha da artırma kararını güçlendirdiğini belirtti.
ABD’nin son dönemde Pyongyang ile üst düzey görüşmeleri yeniden başlatma girişimlerine rağmen, Kim’in sert açıklamaları diyaloğun kısa vadede zor olduğunu gösteriyor.
Kuzey Kore liderinin mesajları, ülkenin nükleer programdan vazgeçmeyeceğini ve bölgesel gerilimlerin süreceğini ortaya koyuyor.