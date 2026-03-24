Kuzey Kore’den nükleer rest. Füzeler yağmaya devam edecek

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ülkesinin nükleer silah programını sürdürmekte kararlı olduğunu belirterek, bu statünün “geri döndürülemez” olduğunu söyledi.

Devlet medyasına göre Kim yaptığı konuşmada, “Nükleer silahlara sahip bir devlet olarak statümüzü geri dönülemez şekilde sağlamlaştırmaya devam edeceğiz.” dedi.

Kim ayrıca, anayasanın kendilerine yüklediği görev doğrultusunda “öz savunmaya yönelik nükleer caydırıcılığı daha da geliştireceklerini” vurguladı.

GÜNEY KORE'YE SERT MESAJ

Kim Jong Un, Güney Kore’yi “baş düşman” ilan edeceklerini belirterek, Seul yönetimiyle ilişkilerde sert bir dönemin sinyalini verdi.

“Güney Kore’yi en düşman devlet olarak tanımlayacağız ve onu tamamen reddederek buna göre hareket edeceğiz.” diyen Kim, Kuzey Kore’ye yönelik herhangi bir eylemin “en ufak bir tereddüt olmadan karşılıksız bırakılmayacağını” ifade etti.

Bu açıklamalar, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung’un diyalog çağrılarına rağmen Pyongyang’ın bu girişimleri yanıtsız bırakmasının ardından geldi.

ABD'YE “DEVLET TERÖRÜ” SUÇLAMASI

Kim, konuşmasında ABD’yi de hedef alarak, Washington yönetiminin İran’a yönelik saldırılarını “devlet terörü” olarak nitelendirdi.

ABD ve İsrail, İran’a yönelik saldırıların Tahran’ın nükleer silah geliştirmesini engellemeyi amaçladığını savunurken, Kuzey Kore yönetimi bu adımları küresel güvenliği tehdit eden bir politika olarak değerlendiriyor.

Kim, “ABD ve müttefikleri bölgemizin çevresine sürekli nükleer stratejik varlıklar konuşlandırarak güvenliğin temellerini sarsıyor.” dedi.