Kuzey Kore'den nükleer silah resti: Kapasitemizi güçlendirmeye devam edeceğiz

Kuzey Kore, Kanada’da yapılan G7 dışişleri bakanları toplantısı sonrasında yayınlanan ortak bildiriye sert tepki gösterdi.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, G7 ülkelerinin dışişleri bakanlarının Pyongyang yönetimine nükleer silah ve balistik füze programlarını sonlandırma çağrısı yaptığı hatırlatılarak, "Dünya barışı ve güvenliği ile nükleer silahların yayılmasını önlemeye dönük çabaların önündeki en büyük engel olan G7 üyelerinin, egemen bir devletin savaş caydırıcılığına sahip olma hakkını düşmanca söylemlerle sorgulamasından derin endişe duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kuzey Kore’nin egemenliğine ve iç işlerine müdahale edilmesine müsamaha göstermeyeceği vurgulanan açıklamada, "Saldırgan ve hegemonik siyasi ve askeri hedeflerini gerçekleştirmek için nükleer silahları temel araç olarak kullanan da, nükleer paylaşım ve genişletilmiş caydırıcılık adı altında yasadışı ve kötü niyetli nükleer yayılmacılık faaliyetleri yürüten de G7 ülkeleridir." suçlamasında bulunuldu.



G7 ÜLKELERİNİ NÜKLEER SUÇ ÖRGÜTÜNE DÖNÜŞMEKLE SUÇLADI



G7 ülkelerinin dünyadaki nükleer gerilimden sorumlu olduğu iddia edilen açıklamada, "Tüm gerçekler, ABD ve müttefiklerinden oluşan G7'nin uluslararası nükleer krizin ve bu krizin şiddetlenmesinin sorumlusu olduğunu ve nükleer silahlardan tam ve geri dönülemez bir şekilde vazgeçenin ilk olarak G7 ülkeleri olması gerektiğini göstermektedir." denildi.

G7 ülkelerinin nükleer hegemonya peşinde olduğu savunulan açıklamada, "Uluslararası barış ve güvenliği ciddi şekilde tehdit eden bir nükleer suç örgütüne dönüşen G7, ‘nükleer silahlardan arındırma’ ve ‘nükleer silahlardan vazgeçme’ konularından bahsetmeden önce modası geçmiş nükleer hegemonya hırslarından kurtulmalıdır." ifadelerine yer verildi.