Kuzey Kore’den savaş provası. "Hedefleri küle çeviren füze"

Kuzey Kore , küme bombalı savaş başlığı taşıyan balistik füze ve elektromanyetik silah sistemi dahil olmak üzere bir dizi yeni nesil silahı test ettiğini duyurdu.

Devlet ajansı KCNA’nın haberine göre testler, ülkenin modern savaş kapasitesini geliştirme çabalarının bir parçası olarak gerçekleştirildi. Denemelerde ayrıca karbon fiber bombalar ve mobil kısa menzilli hava savunma sistemi de test edildi

KÜME BOMBALI FÜZE: GENİŞ ALANI HEDEF ALIYOR

Pyongyang yönetimi, Hwasongpho-11 Ka adlı yüzeyden yüzeye taktik balistik füzenin küme bombası başlığıyla donatıldığını açıkladı. Bu sistemin yaklaşık 7 hektarlık bir alanı etkileyerek hedefleri “küle çevirebileceği” iddia edildi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı ise Kuzey Kore’nin son günlerde birden fazla füze fırlattığını duyurdu. Uzmanlar, bu testlerin Pyongyang’ın yalnızca nükleer değil, gelişmiş konvansiyonel silah sistemlerinde de kapasite gösterisi yaptığını belirtiyor.

ELEKTRONİK SAVAŞ VE ALTYAPI HEDEFİ

Test edilen elektromanyetik silah sisteminin, düşman unsurların elektronik devrelerini devre dışı bırakma kapasitesine sahip olabileceği değerlendiriliyor. Uzmanlara göre bu tür sistemler, Güney Kore’nin F-35A savaş uçakları ya da Aegis donanımlı destroyerleri gibi yüksek teknoloji platformları etkisiz hale getirebilir.

Karbon fiber bombaların ise elektrik santralleri gibi kritik altyapıları hedef alarak geniş çaplı kesintilere yol açabileceği ifade ediliyor. Bu tür silahlar daha önce ABD ve Çin gibi ülkeler tarafından da geliştirilmişti.

“MODERN SAVAŞ” STRATEJİSİ VE KİTLE ÜRETİMİ

Analistler, Kuzey Kore’nin Ukrayna ve Ortadoğu’daki çatışmalardan ders çıkararak asimetrik savaş kabiliyetlerini geliştirdiğini belirtiyor. Düşük maliyetli malzemelerle yapılan testlerin ise silahların seri üretimine yönelik bir hazırlık olduğuna dikkat çekiliyor.

Uzmanlara göre Pyongyang, yalnızca askeri hedefleri değil, Güney Kore’nin sanayi altyapısını hedef alabilecek sistemler geliştirmeye odaklanıyor. Bu durum, Seul’ün savunma stratejisini daha karmaşık hale getirebilir.

GERİLİM YENİDEN TIRMANABİLİR

Kuzey Kore’nin Güney Kore’yi yeniden “düşman ülke” olarak tanımlaması ve ileri teknoloji silah testlerini hızlandırması, Kore Yarımadası’nda gerilimin yeniden artabileceğine işaret ediyor.

Uzmanlar, bu tür hamlelerin hem caydırıcılık mesajı hem de olası müzakereler öncesi pazarlık gücünü artırma amacı taşıdığı görüşünde.