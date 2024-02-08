Kuzey Kore'den siber saldırılarla 3 milyar dolarlık nükleer silah fonu

Reuters haber ajansı tarafından incelenen yayınlanmamış bir BM raporuna göre, Kuzey Kore'nin nükleer silah programını daha da geliştirmesine yardımcı olmak için 3 milyar dolar toplayan düzinelerce şüpheli siber saldırı araştırılıyor.



Birleşmiş Milletler'in bağımsız gözlemci grubu 2017 ile 2023 yılları arasında kripto para birimiyle ilgili şirketlere yönelik, yaklaşık 3 milyar dolar değerinde ve Kuzey Kore'nin kitle imha silahlarının geliştirilmesine fon sağlamaya yardımcı olduğu bildirilen 58 şüpheli siber saldırıyı araştırıyor.



Kuzey Kore yaptırım gözlemcilerinin raporuna ilişkin yorum talebine hemen yanıt vermedi. Pyongyang daha önce hackleme veya diğer siber saldırı iddialarını reddetmişti.

SİBER SALDIRILAR DEVAM EDİYOR



Diplomatlar, BM raporunun bu ay veya gelecek ayın başında kamuoyuna açıklanacağını söyledi.



Yaptırım gözlemcileri, Pyongyang'ın dış istihbarat teşkilatına bağlı Kuzey Koreli bilgisayar korsanlığı gruplarının çok sayıda siber saldırı gerçekleştirmeye devam ettiğini bildirdi.



Gözlemciler, Kuzey Kore'nin "nükleer silahlarını daha da geliştirdiğini ve nükleer bölünebilir malzemeler ürettiğini" yazdı.



15 üyeli güvenlik konseyi tarafından uzun süredir Kuzey Kore'nin nükleer denemeler yapması ve balistik füze fırlatması yasaklanmıştı.



Ülke 2006'dan beri BM yaptırımlarına maruz kalıyor ve konsey kitle imha silahları geliştirmeye yönelik fonları kesmeye çalışıyor.