Kuzey Kore'den sınır ihlali iddiası. "Seul bedelini ödeyecek"
10.01.2026 11:10
AFP
Kuzey Kore, hava sahasının Güney Kore tarafından bir kez daha hlal edildiğini ileri sürdü. Devlet ajansı ihlali gerçekleştiren İHA ve kameraların fotoğraflarını yayınladı.
Kuzey Kore, Güney Kore’nin bir kez daha hava sahasını ihlal ederek casus insansız hava aracı (İHA) uçurduğunu öne sürdü. Seul yönetimi ise iddiaları reddetti.
Kuzey Kore ordusu, ocak ayı başlarında Ganghwa ilçesi üzerinden kuzeye doğru ilerleyen bir İHA’nın tespit edildiğini ve aracın daha sonra Kaesong yakınlarında düşürüldüğünü açıkladı. Açıklama, devlet ajansı KCNA tarafından yayımlandı.
Askeri sözcü, düşürülen İHA’da gözetleme ekipmanları bulunduğunu, enkaz üzerinde yapılan incelemede sınır bölgeleri dahil olmak üzere Kuzey Kore’nin “önemli hedeflerine” ait görüntülerin kaydedildiğinin tespit edildiğini savundu.
KCNA, iddiaya konu İHA’ya ait olduğunu belirttiği ve kamera parçalarının da yer aldığı enkaz fotoğraflarını yayımladı.
GÜNEY KORE İDDİALARI REDDETTİ
Güney Kore Savunma Bakanlığı ise söz konusu uçuşa dair herhangi bir kayıt bulunmadığını bildirdi. Savunma Bakanı Ahn Gyu-back, fotoğraflardaki İHA’nın “Güney Kore ordusu tarafından kullanılan bir model olmadığını” söyledi. Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung’un ofisi, gelişmeler üzerine cumartesi günü ulusal güvenlik toplantısı yapılacağını duyurdu.
KCNA ayrıca, Kaesong üzerinde çekildiğini öne sürdüğü hava fotoğraflarını da yayımlayarak, bunların “hava sahasının gözetleme ve keşif amacıyla ihlal edildiğine dair açık kanıt” olduğunu ileri sürdü. Kuzey Koreli yetkililer, olayın eylülde Güney’in sınır kenti Paju yakınlarında yaşandığı öne sürülen İHA uçuşlarına benzediğini savundu.
Kuzey Kore'nin fotoğrafını yayınladığı ve sınırı geçtiği iddia edilen İHA fotoğrafı.
“SEUL BEDELİNİ AĞIR ÖDEYECEK”
Pyongyang, benzer uçuşların devam etmesi halinde Seul’ün “affedilemez bu histerisinin bedelini ağır ödeyeceğini” belirtti.
Güney Kore’de, 2024’ün sonlarında Kuzey Kore üzerinde gerçekleştirildiği iddia edilen İHA uçuşlarıyla ilgili soruşturma sürüyor.
Savcılık, bu uçuşların eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’un talimatıyla yapıldığını, Pyongyang’dan bir karşılık provoke edilerek kısa süreli sıkıyönetim girişimine gerekçe oluşturulmak istendiğini öne sürüyor. Yoon, bu kapsamda yasa dışı emir vermekle suçlanıyor.
“UCUZ VE TİCARİ BİR MODEL”
KCNA’ya göre son düşürülen İHA, vurulmadan önce Kaesong üzerinde kare biçimli uçuş rotaları izledi. Ancak uzmanlar, paylaşılan görüntülerdeki aracın Güney Kore ordusuna ait olmasının düşük bir ihtimal olduğunu belirtiyor.
Kore Ulusal Birleşme Enstitüsü’nden analist Hong Min, “Güney Kore ordusunun zaten yüksek çözünürlüklü canlı görüntü aktarabilen İHA’ları var. Uydu görüntülerinde açıkça görülebilen fabrika çatılarını çekmek için hafıza kartının fiziksel olarak geri alınmasını gerektiren, eski ve ticari bir İHA kullanılması askeri planlama açısından mantıklı görünmüyor.” değerlendirmesinde bulundu.