Kuzey Kore'den sınır ihlali iddiası. "Seul bedelini ödeyecek"

Kuzey Kore, Güney Kore’nin bir kez daha hava sahasını ihlal ederek casus insansız hava aracı (İHA) uçurduğunu öne sürdü. Seul yönetimi ise iddiaları reddetti.

Kuzey Kore ordusu, ocak ayı başlarında Ganghwa ilçesi üzerinden kuzeye doğru ilerleyen bir İHA’nın tespit edildiğini ve aracın daha sonra Kaesong yakınlarında düşürüldüğünü açıkladı. Açıklama, devlet ajansı KCNA tarafından yayımlandı.

Askeri sözcü, düşürülen İHA’da gözetleme ekipmanları bulunduğunu, enkaz üzerinde yapılan incelemede sınır bölgeleri dahil olmak üzere Kuzey Kore’nin “önemli hedeflerine” ait görüntülerin kaydedildiğinin tespit edildiğini savundu.

KCNA, iddiaya konu İHA’ya ait olduğunu belirttiği ve kamera parçalarının da yer aldığı enkaz fotoğraflarını yayımladı.

GÜNEY KORE İDDİALARI REDDETTİ

Güney Kore Savunma Bakanlığı ise söz konusu uçuşa dair herhangi bir kayıt bulunmadığını bildirdi. Savunma Bakanı Ahn Gyu-back, fotoğraflardaki İHA’nın “Güney Kore ordusu tarafından kullanılan bir model olmadığını” söyledi. Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung’un ofisi, gelişmeler üzerine cumartesi günü ulusal güvenlik toplantısı yapılacağını duyurdu.

KCNA ayrıca, Kaesong üzerinde çekildiğini öne sürdüğü hava fotoğraflarını da yayımlayarak, bunların “hava sahasının gözetleme ve keşif amacıyla ihlal edildiğine dair açık kanıt” olduğunu ileri sürdü. Kuzey Koreli yetkililer, olayın eylülde Güney’in sınır kenti Paju yakınlarında yaşandığı öne sürülen İHA uçuşlarına benzediğini savundu.