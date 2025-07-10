Kuzey Kore'den tarihi kaçış: Kim Jong Un'a işkence davası açacak

Kuzey Kore’den kaçan bir kadın, ülkede gözaltında tutulduğu dönemde maruz kaldığı istismarlar nedeniyle Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ve Pyongyang yönetiminden dört yetkiliye karşı dava açmaya hazırlanıyor.



Choi Min-kyung adlı kadın, 1997 yılında Kuzey Kore’den Çin’e kaçtı ancak 2008 yılında zorla geri gönderildi. Choi, geri dönüşünün ardından cinsel istismara ve işkenceye maruz kaldığını söylüyor.

TARİHİ DAVA CUMA GÜNÜ BAŞLAYACAK

Choi'nin davası, Güney Kore merkezli bir insan hakları grubu olan Kuzey Kore İnsan Hakları Veritabanı Merkezi (NKDB) tarafından destekleniyor ve bu türdeki ilk girişim olarak tarihe geçecek. Söz konusu dava cuma günü başlayacak.

Güney Kore mahkemeleri daha önce benzer istismar iddialarıyla Kuzey Kore aleyhine kararlar vermişti, ancak bu kararlar büyük ölçüde sembolik kalıyor ve Pyongyang yönetimi tarafından dikkate alınmıyor.

Choi’nin davası Birleşmiş Milletler’e ve Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne de taşınacak.

"KUZEY KORE REJİMİNİN HAYATTA KALMIŞ KURBANI"

Choi, çarşamba günü yaptığı açıklamada, “Bu küçük adımın özgürlük ve insan onurunun yeniden tesisi için bir temel olmasını, Kuzey Kore’de artık masum insanların bu acımasız rejim altında acı çekmemesini içtenlikle diliyorum” dedi.

2012 yılında Kuzey Kore’den yeniden kaçmayı başararak Güney Kore'ye yerleşen Choois, "Bir işkence mağduru ve Kuzey Kore rejiminin hayatta kalmış bir kurbanı olarak, Kim hanedanını insanlığa karşı işledikleri suçlardan sorumlu tutmak gibi derin ve acil bir sorumluluk taşıyorum" ifadelerini kullandı.

KUZEY KORE'DE İŞKENCE VE İSTİSMAR

Yıllardır uluslararası insan hakları kuruluşları, Kuzey Kore’deki siyasi mahkumlara yönelik işkencelerden, cinsiyet ve sınıfa dayalı sistematik ayrımcılığa kadar birçok insan hakları ihlalini belgeliyor.

NKDB direktörü Hanna Song, BBC Korean’a yaptığı açıklamada, bu davaların önemine dikkat çekerek, ilk kez cezai ve hukuki boyutların “paralel şekilde” yürütüldüğünü vurguladı. Song, daha önceki davaların yalnızca “hukuki tazminatla sınırlı kaldığını” belirtti.

