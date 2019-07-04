Açıklamada ABD ve 23 BM üyesinin Güvenlik Konseyi'ne yaptığı "Kuzey Kore'ye yaptırımların denetlenmesi" çağrısına atıfta bulunuldu.
Kuzey Kore, Washıngton'u, "Kuzey Kore'ye yaptırım için dünya ülkelerine baskı yapmakla" suçladı.
ABD'nin "yabancı ülkelerde çalışan Kuzey Korelilerin sınırdışı edilmesi" talebinin düşmanca olduğuna vurgu yapıldı.
Trump ve Kim Jong-un pazar günü Kuzey ve Güney Kore sınırında bir araya gelmişti. Trump, Kuzey Kore toprağına ayak basan, görevdeki ilk ABD başkanı olarak tarihe geçmişti.
Kuzey Koreliler söz konusu mektubun da aynı saatlerde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne iletildiğine vurgu yaparak Trump'ı iki yüzlülükle suçluyor.
Kuzey Kore'den Trump'a: Saldırgan tavırlarını artırıyor
NTV HaberDünya
ABD Başkanı Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında Kore'de gerçekleşen tarihi buluşmanın üzerinden sadece bir kaç gün geçti ancak iki ülke arasında gerilim yeniden tırmandı. Kuzey Kore'nin BM delegasyonu, "Trump diyalogdan bahsediyor ancak saldırgan tavırlarını giderek artırıyor" açıklaması yaptı.
Açıklamada ABD ve 23 BM üyesinin Güvenlik Konseyi'ne yaptığı "Kuzey Kore'ye yaptırımların denetlenmesi" çağrısına atıfta bulunuldu.