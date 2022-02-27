Kuzey Kore'den yeni balistik füze denemesi

Dünya Ukrayna-Rusya savaşına kilitlenmişken, Kuzey Kore'den gerilimi artıracak bir hamle geldi. Japonya hükümetinden yapılan açıklamada, Pyongyang'ın bu sabah yeni bir balistik füze denemesi gerçekleştirdiği bildirildi. Japonya Savunma Bakanı Nobuo Kishi yaptığı açıklamada, Japon Denizi istikametine doğru fırlatılan füzenin 600 kilometre yüksekliğe ulaştığını ve 300 kilometre yol aldığını kaydetti.



Füzenin, ülkenin münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğünün değerlendirildiğini ve herhangi bir hasar bildirilmediğini duyuran Kishi, Japonya hükümetinin Pekin'deki Japon Büyükelçiliği aracılığıyla Kuzey Kore'yi diplomatik yollardan protesto ettiğini sözlerine ekledi. Japonya Başbakanı Fumio Kishida ise, hükümete halka doğru bilgi verme, gemi ve uçakların güvenliğini teyit etme ve öngörülemeyen durumlara hazırlıklı olma talimatı verdi.



GÜNEY KORE DE DOĞRULADI



Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, füze denemesi doğrulanarak, şüpheli balistik füzenin Pyongyang'daki Sunan yakınlarındaki bir bölgeden Japonya Denizi'ne doğru yerel saatle 07.52 sularında fırlatıldığı ifade edildi. Kuzey Kore'nin 30 Ocak'taki son silah testinin ardından ilk olan deneme, bu yılki 8. füze denemesi olarak kayıtlara geçti.