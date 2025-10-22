Kuzey Kore'den yeni füze denemesi

Kuzey Kore'den Güney Kore yönünde doğru bir balistik füze ateşlendi. Japonya ve Güney Kore bir hasar tespit edilmediğini duyurdu. Güney Kore, denemenin ardından hemen bir güvenlik toplantısı düzenledi.

ordusu yaptığı açıklamada, 'nin doğuya doğru bir balistik fırlattığını söyledi. Fırlatma hakkında daha fazla ayrıntı vermedi.

Daha önce Güney Kore'nin Yonhap haber ajansı, fırlatmanın Kuzey Kore'nin doğu kıyısı açıklarındaki denize doğru yapıldığını belirtmişti. Pyongyang, en son 8 Mayıs'ta, doğu kıyısından birden fazla kısa menzilli füze fırlatmıştı.

Kuzey Kore, balistik füze geliştirme çalışmalarına yönelik ABD ve Güney Kore'nin de aralarında bulunduğu ülkelerin desteklediği uluslararası yasağı reddediyor.

ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in de aralarında bulunduğu liderler önümüzdeki hafta Asya-Pasifik ekonomik forumuna katılacakları Güney Kore'ye gidecek.

