Kuzey Kore'den yeni füze denemesi

Güney Kore ordusu yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin doğuya doğru bir balistik füze fırlattığını söyledi. Fırlatma hakkında daha fazla ayrıntı vermedi.

Daha önce Güney Kore'nin Yonhap haber ajansı, fırlatmanın Kuzey Kore'nin doğu kıyısı açıklarındaki denize doğru yapıldığını belirtmişti. Pyongyang, en son 8 Mayıs'ta, doğu kıyısından birden fazla kısa menzilli füze fırlatmıştı.

Kuzey Kore, balistik füze geliştirme çalışmalarına yönelik ABD ve Güney Kore'nin de aralarında bulunduğu ülkelerin desteklediği uluslararası yasağı reddediyor.



ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in de aralarında bulunduğu liderler önümüzdeki hafta Asya-Pasifik ekonomik forumuna katılacakları Güney Kore'ye gidecek.

