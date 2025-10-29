Kuzey Kore'den yeni füze denemesi

ABD Başkanı Donald Trump’ın Japonya’dan Güney Kore’ye gitmeye hazırlandığı saatlerde, Kuzey Kore’den dikkat çeken bir açıklama geldi.



Pyongyang yönetiminden yapılan açıklamada, dün Sarı Deniz’de (Kore Batı Denizi) denizden karaya stratejik seyir füzesi denemesi gerçekleştirildiği bildirildi. Kore İşçi Partisi (WPK) Merkez Askeri Komisyonu Başkan Yardımcısı Pak Jong Chon ve üst düzey askeri yetkililerin katıldığı deneme kapsamında gemi üzerinden fırlatılan füzelerinin 130 dakika uçtuktan sonra önceden belirlenen hedefleri vurduğu aktarıldı.



"NÜKLEER MUHAREBE YETENEKLERİNİ GÜÇLENDİRMEK EN BÜYÜK GÖREVİMİZ"



WPK Merkez Askeri Komisyonu Başkan Yardımcısı Pak Jong Chon, son füze denemesi ile ilgili yaptığı açıklamada ülkenin savaş caydırıcılığını istikrarlı bir şekilde artırdıklarını vurgulayarak, "Farklı stratejik saldırı araçlarının güvenilirliğini sürekli olarak test etmek ve yeteneklerimizi düşmanlara göstermek, savaş caydırıcılığını daha sorumlu bir şekilde kullanmanın bir parçasıdır." ifadelerini kullandı.

Ülke lideri Kim Jong-Un’un güçlü saldırı kabiliyetlerinin en mükemmel savunma aracı olduğunu söylediğini hatırlatan Pak, "Askeri kapasitemizi sürekli olarak geliştirmeliyiz. Özellikle, nükleer muharebe yeteneklerimizi kesintisiz biçimde güçlendirmek bizim en büyük sorumluluğumuz ve görevimizdir." açıklamasında bulundu.



TRUMP ZİYARETİ ÖNCESİNDE DİKKAT ÇEKEN ZAMANLAMA



Kuzey Kore’nin açıklamasının, ABD Başkanı Donald Trump’ın Japonya’dan ayrılarak Güney Kore’ye gitmeye hazırlandığı saatlerde gelmesi, Washington yönetimine gözdağı olarak yorumlandı.

Kuzey Kore’nin gerçekleştirdiği son füze denemesi Trump'a da soruldu.Trump, "Yıllardır füzeler fırlatıyorlar, değil mi? Sadece bir başka füze daha" değerlendirmesini yaptı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile daha önce görüştüğünü ve çok iyi anlaştıklarını hatırlatan Trump, "Yani, elbet bir noktada görüşeceğiz. Program çok yoğun, ama dört gözle bekliyorum. Çok iyi bir ilişkimiz vardı. Birbirimizi gerçekten çok iyi anlardık." ifadelerini kullandı.



"UZAK OLMAYAN BİR GELECEKTE GÖRÜŞECEĞİZ"



"Açıklamanız, bu seyahat sırasında Kim Jong-un ile bir görüşme olmayacağı anlamına mı geliyor?" sorusuna ise Trump, "Bilmiyorum. İnsanlar deniyorlar, sanırım istiyorlar ve ben de isterim, ama ben aynı zamanda Çin’e odaklanmak istiyorum. Yani bizim odağımız şimdi yarınki Çin görüşmesi. Ama tekrar geleceğiz ve çok uzak olmayan bir gelecekte Kuzey Kore ile görüşeceğiz." yanıtını verdi.