Kuzey Kore’den yeni roket hamlesi: Yüksek itişli katı yakıtlı motor

Pyongyang yönetiminin, yeni bir katı yakıtlı kıtalararası balistik füze (ICBM) geliştirmeyi hedeflediği belirtiliyor.



Geçtiğimiz ay art arda gerçekleştirdiği füze denemeleriyle gündemdeki yerini koruyan Kuzey Kore’den yeni bir silah testi açıklaması geldi.



Devlet kontrolündeki Kore Merkezi Haber Ajansı’na (KCNA) göre yeni tip stratejik silah sistemi geliştirme çalışmaları kapsamında `yüksek itiş gücüne sahip katı yakıtlı motor` teknolojisi başarı ile test edildi.



Sohae Uydu Fırlatma Sahası’nda gerçekleştirilen denemede, türünün ilk örneği olan katı yakıtlı motorun statik ateşleme testinde başarılı olduğu kaydedildi.



Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un ise denemeye bizzat rehberlik ettiği vurgulandı. Test sahasındaki fotoğrafları kamuoyuyla paylaşılan Kim’in `en kısa sürede başka yeni tip stratejik silahların geliştirileceğine` dair beklentisini dile getirdiği ifade edildi.



Uzmanlar söz konusu testle birlikte Pyongyang yönetiminin, yeni bir katı yakıtlı kıtalararası balistik füze (ICBM) geliştirmeyi hedeflediğini belirtiyor.



KUZEY KORE'NİN NÜKLEER DENEMELERİ



Öte yandan Kuzey Kore, 2022 yılının başından bu yana 63 balistik füze fırlatarak Kore Yarımadası ve çevresinde güvenlik endişelerini arttırmıştı.



ABD ve Güney Kore hükümetlerinden yapılan açıklamalarda ise Pyongyang’ın yeni bir nükleer denemesinin eşiğinde olduğu aktarılmıştı.