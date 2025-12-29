Kuzey Kore'den yeni yıl öncesi dev tatbikat

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, yeni yıl öncesinde düzenlenen uzun menzilli stratejik seyir füzesi tatbikatına katıldı.

Tatbikat, Kuzey Kore lideri Kim'in, 2026 yılının başlarında yapılması beklenen önemli bir iktidar partisi kongresi öncesinde ülkenin askeri ve ekonomik ilerlemesini vurgulamak için gerçekleştirdiği yoğun faaliyetler arasında gösteriliyor.

“170 DAKİKA BOYUNCA UÇTU”

Kuzey Kore yönetiminden yapılan açıklamada, "Fırlatılan seyir füzeleri hedefi vurmadan önce, Kore'nin Batı Denizi üzerindeki yörüngede 170 dakika uçmuştur." denildi.

Kuzey Kore lideri, tatbikatın başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, elde edilen sonucun ülkenin stratejik karşı saldırı kabiliyetinin mutlak güvenilirliği ortaya koyduğunu vurguladı.

NÜKLEER SAVAŞ GÜCÜ GELİŞTİRİLECEK

Ülkenin nükleer caydırıcılığını güçlendirmenin önemine dikkat çeken Kim, "Bu caydırıcılığın bileşenlerinin düzenli olarak test edilmesi, öz savunma ve savaş caydırıcılığı hakkının sorumlu bir şekilde kullanılmasıdır." dedi.

Kim ayrıca, Kuzey Kore'nin nükleer savaş gücünün “sınırsız geliştirilmesi” çabalarının devam edeceğini teyit etti. Yonhap haber ajansı, Güney Koreli bir askeri yetkiliye atıfta bulunarak, Kuzey Kore'nin yılbaşı döneminde ek füze denemeleri yapabileceğini bildirdi.