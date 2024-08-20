Kuzey Koreli asker Güney Kore’ye iltica etti

Güney Kore merkezli Yonhap ajansının haberine göre, Kuzey Kore vatandaşı bir kişi Kore yarımadasının doğusundaki askeri sınırı geçerek Güney Kore’ye iltica etti.

Seul ordusu salı günü yaptığı açıklamada doğu cephesinde Kuzey Koreli olduğundan şüphelenilen bir kişinin yakaladığını ve ilgili makamlara teslim edildiğini söyledi. Yonhap haber ajansı bu kişinin bir başçavuş olduğunu bildirdi.



ÇİN ÜZERİNDEN GEÇİŞ YAPIYORLAR

Güney Kore ordusu, ilgili makamların şu anda soruşturma yürüttüğünü ve ilticanın ayrıntılı sürecini veya kişinin motivasyonlarını doğrulayamadan detaylı bilgi veremeyeceklerini açıkladı. Kuzey Korelilerin sınırı geçerek iltica etmeleri genellikle riskli ve nadir bir durum olarak kabul ediliyor; bu kişiler genellikle Çin veya diğer üçüncü ülkeler üzerinden Güney Kore’ye geçiyor.

Yerel medya, iltica eden kişinin doğu Gangwon eyaletindeki sahil yolu boyunca yürüdüğünü ve Kuzey Kore askeri üniforması giydiğini bildirdi. Güney Kore savunma bakanlığı yetkilisi, ordunun doğu cephesinde bir Kuzey Koreli olduğunu düşündükleri kişiyi gözaltına aldıklarını ve geçiş nedenlerinin sorgulandığını ifade etti. Yetkili, daha fazla ayrıntı vermedi.

İKİ HAFTA İÇİNDE İKİNCİ İLTİCA



Genelkurmay Başkanlığı, firar sırasında Kuzey Kore ordusu tarafından olağandışı bir hareket tespit edilmediğini belirtti. Bu olay, 8 Ağustos’ta bir Kuzey Korelinin Sarı Deniz'deki fiili deniz sınırını geçmesinin ardından, iki hafta içinde iki Kore arasındaki sınırı geçen ikinci iltica olayı oldu.

3 KATINA ÇIKTI



Kuzey Kore'nin Covid-19 yayılmasını önlemek amacıyla Çin ile kara sınırını kapatmasının ardından başarılı ilticalar 2020'den itibaren önemli ölçüde düştü. Ancak, 2023'te sınır kontrollerinin hafifletilmesinin ardından Güney Kore’ye iltica edenlerin sayısı 2022’de 67 iken, geçen yıl bu rakamın neredeyse üç katına çıkarak 196’ya yükseldi. Ayrıca, Kuzey Kore tur operatörleri, ülkenin bu kış yabancı turistlere yeniden açılacağını duyurdu.