Kuzey Koreli asker Güney Kore’ye sığındı

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, asker sınırın orta kesiminden geçiş yaptı ve Güney Kore’ye yerleşme isteğini açıkladı.



Olay, Ağustos 2024’te bir Kuzey Koreli astsubayın sınırın doğu bölümünden kaçmasından bu yana gerçekleşen ilk askeri firar oldu. Ancak bu tür sınır geçişleri oldukça nadir yaşanıyor.



Adı “Askerden Arındırılmış Bölge” olsa da, 248 kilometre uzunluğundaki sınır bölgesi mayınlar, tank engelleri, dikenli teller ve silahlı askerlerle sıkı biçimde korunuyor. 2017’de benzer bir olayda kaçmaya çalışan bir Kuzey Koreli asker, ülkesinden açılan ateş sonucu yaralanmış, Güney Kore askerleri tarafından kurtarılmıştı.



Kore Savaşı’nın (1950–53) bitiminden bu yana yaklaşık 34 bin Kuzey Koreli Güney Kore’ye kaçtı; ancak bunların çoğu Çin üzerinden geçerek sığınmayı başardı.